Головна Армія ЗСУ б'є ворога роями "розумних" дронів — як це відбувається

ЗСУ б'є ворога роями "розумних" дронів — як це відбувається

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 05:03
За допомогою роїв дронів з ШІ бійці ЗСУ успішно атакують ворожі об'єкти
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України здійснили новий прорив у війні дронів, регулярно організовуючи атаки з використанням БпЛА зі штучним інтелектом (ШІ). Такі операції дозволяють безпілотникам ЗСУ ефективніше завдавати ударів і залучати менше людей.

Про це у своєму матеріалі пише The Wall Street Journal.

Читайте також:

Як ЗСУ використовують рої дронів з ШІ

ЗСУ б'є ворога роями "розумних" дронів — як це відбувається - фото 1
Невеличкий рій з дронів ЗСУ. Фото: WSJ

Видання зазначає, що безпека бійців дуже важлива для України, адже ЗСУ не воює "м'ясними штурмами", як РФ. Поки що у нальотах бере участь по кілька дронів, але очікується, що вже незабаром удари зможуть завдавати угруповання з десятків апаратів.

ШІ-дрони використовують так звану "технологію рою", оскільки вона дозволяє одночасно залучити безліч апаратів, щоб придушити оборону об'єкта російських окупантів, що атакується.

Завдяки ШІ безпілотники можуть "спілкуватися" один з одним та координувати дії після запуску. Наприклад, вирішити, хто завдасть удару першим, або скоригувати атаку, якщо в одного з них розрядилася батарея, пояснив The Wall Street Journal Сергій Купрієнко, гендиректор компанії, що розробляє дрони та ПЗ.

"Ви визначаєте мету, а дрони роблять все інше. Вони працюють разом, адаптуються", — сказав Купрієнко.

Раніше ми повідомляли, що завдяки вдалому пілотуванню оператори ССО України на Курщині вразили дронами авто з генералом РФ. Він зазнав тяжких поранень.

А президент України Володимир Зеленський прем’єр-міністром Португалії про спільне виробництво безпілотників. Також сторони обговорили можливості участі португальського бізнесу у відновленні України.

