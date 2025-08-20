Відео
На Курщині ССО уразили авто з генералом РФ — відео

На Курщині ССО уразили авто з генералом РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:22
На Курщині ССО уразили авто з генералом РФ
Відео з FPV-дрону. Фото: Telegram-канал ССО UA_REG TEAM

Оператори підрозділу ССО UA_REG TEAM здійснили серію точкових ударів FPV-дронами по військовому автомобілю на трасі Рильськ – Хомутівка. У салоні перебував заступник командувача угруповання військ РФ "Сєвєр" генерал-лейтенант Еседулла Абачев, який зазнав тяжких поранень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі UA_REG TEAM.

Читайте також:

Що відомо про нічний удар ССО на Курщині

За інформацією бійців, атака сталася 16 серпня близько 21:30, коли екіпаж FPV вразив військовий автомобіль із номером 9828 РМ на ділянці траси Рильськ – Хомутівка. Попередньо встановлено, що всередині міг перебувати високопосадовець російської армії.

"Під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка", — повідомили в UA_REG TEAM.

За результатами ураження російський генерал отримав тяжкі травми, що, за даними джерел, призвели до ампутацій і фактичної втрати працездатності. Удар став черговим прикладом успішної дії українських ССО по командному складу противника.

Нагадаємо, що Україна нині входить до світових лідерів у виробництві безпілотників і пов’язаних технологій. Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев.

Раніше ми також інформували, що на фронті зафіксовано нову модифікацію російського безпілотника зі штучним інтелектом V2U. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
