На Курщині ССО уразили авто з генералом РФ

Оператори підрозділу ССО UA_REG TEAM здійснили серію точкових ударів FPV-дронами по військовому автомобілю на трасі Рильськ – Хомутівка. У салоні перебував заступник командувача угруповання військ РФ "Сєвєр" генерал-лейтенант Еседулла Абачев, який зазнав тяжких поранень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі UA_REG TEAM.

Що відомо про нічний удар ССО на Курщині

За інформацією бійців, атака сталася 16 серпня близько 21:30, коли екіпаж FPV вразив військовий автомобіль із номером 9828 РМ на ділянці траси Рильськ – Хомутівка. Попередньо встановлено, що всередині міг перебувати високопосадовець російської армії.

"Під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка", — повідомили в UA_REG TEAM.

За результатами ураження російський генерал отримав тяжкі травми, що, за даними джерел, призвели до ампутацій і фактичної втрати працездатності. Удар став черговим прикладом успішної дії українських ССО по командному складу противника.

