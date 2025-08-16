Дрони в Україні - яка країна зацікавлена у закупівлі

Оператор БпЛА. Фото: Reuters

Сьогодні у світі Україна є лідером з виробництва дронів і технологій з виробництва дронів. Найсучасніші розробки вже випробувані на полі бою.

Про це заявив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп розповів, що у закупівлі українських дронів вже зацікавлені Сполучені Штати Америки. А застосування БпЛА на полі бою дозволяє їх значно та швидко вдосконалити й зробити те, що дійсно потребує замовник в особі армій світу.

"Якщо говорити про угоду зі США, то дійсно передбачається постачання на 10-30 млрд доларів дронів. Це різні можуть бути дрони", — розповів він.

Також Гетманцев розповів, що якщо Україна починала війну з морських дронів, то на сьогодні ми вже маємо в промисловій експлуатації дрони-авіаносці.

"Ми маємо надсучасні технології. Якщо ми починали війну з морських дронів, то на сьогодні ми вже маємо в промисловій експлуатації дрони-авіаносці. Тобто морський дрон доїжджає до певної точки на карті, і з нього далі злітають повітряні дрони", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Україні створили унікальний дрон зі штучним інтелектом. Цей безпілотник допомагає вражати ворожі цілі на відстані понад 50 кілометрів.

Також ми писали, скільки безпілотників від початку 2025 року окупанти випустили по Україні.