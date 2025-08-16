Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Украина стала лидером по производству дронов в мире — Гетманцев

Украина стала лидером по производству дронов в мире — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 14:56
Дроны в Украине - какая страна заинтересована в закупке
Оператор БпЛА. Фото: Reuters

Сегодня в мире Украина является лидером по производству дронов и технологий по производству дронов. Самые современные разработки уже испытаны на поле боя.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечер.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В закупке украинских дронов заинтересованы США

Нардеп рассказал, что в закупке украинских дронов уже заинтересованы Соединенные Штаты Америки. А применение БпЛА на поле боя позволяет их значительно и быстро усовершенствовать и сделать то, что действительно требует заказчик в лице армий мира.

"Если говорить о соглашении с США, то действительно предполагается поставка на 10-30 млрд долларов дронов. Это разные могут быть дроны", — рассказал он.

Также Гетманцев рассказал, что если Украина начинала войну с морских дронов, то на сегодня мы уже имеем в промышленной эксплуатации дроны-авианосцы.

"Мы имеем сверхсовременные технологии. Если мы начинали войну с морских дронов, то на сегодня мы уже имеем в промышленной эксплуатации дроны-авианосцы. То есть морской дрон доезжает до определенной точки на карте и с него дальше взлетают воздушные дроны", — добавил он.

Напомним, недавно сообщалось, что в Украине создали уникальный дрон с искусственным интеллектом. Этот беспилотник помогает поражать вражеские цели на расстоянии более 50 километров.

Также мы писали, сколько беспилотников с начала 2025 года оккупанты выпустили по Украине.

США ВСУ Даниил Гетманцев дроны морские дроны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации