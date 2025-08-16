Дроны в Украине - какая страна заинтересована в закупке

Оператор БпЛА. Фото: Reuters

Сегодня в мире Украина является лидером по производству дронов и технологий по производству дронов. Самые современные разработки уже испытаны на поле боя.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечер.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В закупке украинских дронов заинтересованы США

Нардеп рассказал, что в закупке украинских дронов уже заинтересованы Соединенные Штаты Америки. А применение БпЛА на поле боя позволяет их значительно и быстро усовершенствовать и сделать то, что действительно требует заказчик в лице армий мира.

"Если говорить о соглашении с США, то действительно предполагается поставка на 10-30 млрд долларов дронов. Это разные могут быть дроны", — рассказал он.

Также Гетманцев рассказал, что если Украина начинала войну с морских дронов, то на сегодня мы уже имеем в промышленной эксплуатации дроны-авианосцы.

"Мы имеем сверхсовременные технологии. Если мы начинали войну с морских дронов, то на сегодня мы уже имеем в промышленной эксплуатации дроны-авианосцы. То есть морской дрон доезжает до определенной точки на карте и с него дальше взлетают воздушные дроны", — добавил он.

Напомним, недавно сообщалось, что в Украине создали уникальный дрон с искусственным интеллектом. Этот беспилотник помогает поражать вражеские цели на расстоянии более 50 километров.

Также мы писали, сколько беспилотников с начала 2025 года оккупанты выпустили по Украине.