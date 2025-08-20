На Курщине ССО поразили авто с генералом РФ

Видео с FPV-дрона. Фото: Telegram-канал ССО UA_REG TEAM

Операторы подразделения ССО UA_REG TEAM осуществили серию точечных ударов FPV-дронами по военному автомобилю на трассе Рыльск - Хомутовка. В салоне находился заместитель командующего группировки войск РФ "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев, который получил тяжелые ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале UA_REG TEAM.

По информации бойцов, атака произошла 16 августа около 21:30, когда экипаж FPV поразил военный автомобиль с номером 9828 РМ на участке трассы Рыльск - Хомутовка. Предварительно установлено, что внутри мог находиться высокопоставленный чиновник российской армии.

"Во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов UA_REG был поражен военный автомобиль на трассе Рыльск — Хомутовка", — сообщили в UA_REG TEAM.

По результатам поражения российский генерал получил тяжелые травмы, которые, по данным источников, привели к ампутациям и фактической потере трудоспособности. Удар стал очередным примером успешного действия украинских ССО по командному составу противника.

Напомним, что Украина ныне входит в число мировых лидеров в производстве беспилотников и связанных технологий. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев.

Ранее мы также информировали, что на фронте зафиксирована новая модификация российского беспилотника с искусственным интеллектом V2U.