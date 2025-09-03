Видео
ВСУ бьет врага роями "умных" дронов — как это происходит

ВСУ бьет врага роями "умных" дронов — как это происходит

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 05:03
С помощью роев дронов с ИИ бойцы ВСУ успешно атакуют вражеские объекты
Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили новый прорыв в войне дронов, регулярно организовывая атаки с использованием БпЛА с искусственным интеллектом (ИИ). Такие операции позволяют беспилотникам ВСУ эффективнее наносить удары и привлекать меньше людей.

Об этом в своем материале пишет The Wall Street Journal.

Читайте также:

Как ВСУ используют рои дронов с ИИ

ВСУ бьет врага роями "умных" дронов — как это происходит - фото 1
Небольшой рой из дронов ВСУ. Фото: WSJ

Издание отмечает, что безопасность бойцов очень важна для Украины, ведь ВСУ не воюет "мясными штурмами", как РФ. Пока что в налетах участвует по несколько дронов, но ожидается, что уже вскоре удары смогут наносить группировки из десятков аппаратов.

ИИ-дроны используют так называемую "технологию роя", поскольку она позволяет одновременно задействовать множество аппаратов, чтобы подавить оборону атакуемого объекта российских оккупантов.

Благодаря ИИ беспилотники могут "общаться" друг с другом и координировать действия после запуска. Например, решить, кто нанесет удар первым, или скорректировать атаку, если у одного из них разрядилась батарея, пояснил The Wall Street Journal Сергей Куприенко, гендиректор компании, разрабатывающей дроны и ПО.

"Вы определяете цель, а дроны делают все остальное. Они работают вместе, адаптируются", — сказал Куприенко.

Ранее мы сообщали, что благодаря удачному пилотированию операторы ССО Украины на Курщине поразили дронами авто с генералом РФ. Он получил тяжелые ранения.

А президент Украины Владимир Зеленский премьер-министром Португалии о совместном производстве беспилотников. Также стороны обсудили возможности участия португальского бизнеса в восстановлении Украины.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
