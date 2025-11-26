Завод в Чебоксарах РФ атакували ЗСУ — деталі від Генштабу

Вибухи в Росії. Фото: кадр з відео

Сили оборони у ніч проти 26 листопада атакували завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Крім того, українські військові уразили військові цілі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ураження заводу в Росії

У Генштабі розповіли, що в Чебоксарах, що у республіці Чувашія, зафіксували влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті.

Зазначається, що завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Крім того, українські безпілотники уразили:

командний пункт одного із підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ у Василівці (тимчасово окупована територія Запорізької області),

зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,

склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на тимчасово окупованій території Донеччини,

місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.

"Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. Після влучання в об’єкт виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти.

А 15 листопада дрони атакували НПЗ у Волгограді. Під удар потрапив завод "Лукойл".