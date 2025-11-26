Відео
Головна Армія ЗСУ атакували завод РФ, де виготовляють комплектуючі до ракет

ЗСУ атакували завод РФ, де виготовляють комплектуючі до ракет

Дата публікації: 26 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:30
Завод в Чебоксарах РФ атакували ЗСУ — деталі від Генштабу
Вибухи в Росії. Фото: кадр з відео

Сили оборони у ніч проти 26 листопада атакували завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Крім того, українські військові уразили військові цілі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Ураження заводу в Росії

У Генштабі розповіли, що в Чебоксарах, що у республіці Чувашія, зафіксували влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті. 

Зазначається, що завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Крім того, українські безпілотники уразили:

  • командний пункт одного із підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ у Василівці (тимчасово окупована територія Запорізької області),
  • зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,
  • склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на тимчасово окупованій території Донеччини,
  • місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.

"Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. Після влучання в об’єкт виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. 

А 15 листопада дрони атакували НПЗ у Волгограді. Під удар потрапив завод "Лукойл".

ЗСУ завод НПЗ війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
