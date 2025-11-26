Завод в Чебоксарах РФ атакували ЗСУ — деталі від Генштабу

ЗСУ атакували завод РФ, де виготовляють комплектуючі до ракет
Сили оборони у ніч проти 26 листопада атакували завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Крім того, українські військові уразили військові цілі на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ураження заводу в Росії
У Генштабі розповіли, що в Чебоксарах, що у республіці Чувашія, зафіксували влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті.
Зазначається, що завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.
Крім того, українські безпілотники уразили:
- командний пункт одного із підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ у Василівці (тимчасово окупована територія Запорізької області),
- зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,
- склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на тимчасово окупованій території Донеччини,
- місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.
"Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 листопада ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. Після влучання в об’єкт виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти.
А 15 листопада дрони атакували НПЗ у Волгограді. Під удар потрапив завод "Лукойл".
