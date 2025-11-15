Відео
Головна Армія ЗСУ уразили НПЗ та станцію "Небо-У" росіян — деталі від Генштабу

ЗСУ уразили НПЗ та станцію "Небо-У" росіян — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 15:45
Оновлено: 16:05
НПЗ Рязанський — ЗСУ атакували російський завод
Пожежа на НПЗ Росії. Ілюстративне фото: Creative Commons

Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили росіян. На об'єктах було чутно вибухи та спалахнули пожежі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 15 листопада. 

Читайте також:

Удар по НПЗ Росії

У Генштабі розповіли, що українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Росії. Операція була проведена в рамках зниження можливостей окупантів. 

Зазначається, що на цьому НПЗ виробляють бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. В середньому на рік підприємство виготовляє 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів.

Після атаки на території об'єкта зафіксували численні вибухи та сильну пожежу. 

Ураження інших цілей РФ

Крім того, ЗСУ уразили:

  • радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Криму,
  • військовий ешелон в районі Токмака на тимчасово окупованій території Запорізької області,
  • скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 11 листопада Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Оренбурзькій області. Операція мала на меті знизити наступальний потенціал ворога.

Тієї ж ночі українські бійці вразили ключовий нафтотермінал у Криму. Там виробляли пальне для окупантів. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
