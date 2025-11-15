НПЗ Рязанский — ВСУ атаковали российский завод

ВСУ поразили НПЗ и станцию "Небо-У" россиян — детали от Генштаба
Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У", военный эшелон и несколько районов сосредоточения живой силы россиян. На объектах были слышны взрывы и вспыхнули пожары.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 15 ноября.
Удар по НПЗ России
В Генштабе рассказали, что украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России. Операция была проведена в рамках снижения возможностей оккупантов.
Отмечается, что на этом НПЗ производят бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. В среднем в год предприятие производит 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов.
После атаки на территории объекта зафиксировали многочисленные взрывы и сильный пожар.
Поражение других целей РФ
Кроме того, ВСУ поразили:
- радиолокационную станцию "Небо-У" на временно оккупированной территории Крыма,
- военный эшелон в районе Токмака на временно оккупированной территории Запорожской области,
- скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области. Операция имела целью снизить наступательный потенциал врага.
Той же ночью украинские бойцы поразили ключевой нефтетерминал в Крыму. Там производили топливо для оккупантов.
