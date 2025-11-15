Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ поразили НПЗ и станцию "Небо-У" россиян — детали от Генштаба

ВСУ поразили НПЗ и станцию "Небо-У" россиян — детали от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 15:45
обновлено: 15:45
НПЗ Рязанский — ВСУ атаковали российский завод
Пожар на НПЗ России. Иллюстративное фото: Creative Commons

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У", военный эшелон и несколько районов сосредоточения живой силы россиян. На объектах были слышны взрывы и вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 15 ноября.

Реклама
Читайте также:

Удар по НПЗ России

В Генштабе рассказали, что украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России. Операция была проведена в рамках снижения возможностей оккупантов.

Отмечается, что на этом НПЗ производят бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. В среднем в год предприятие производит 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов.

После атаки на территории объекта зафиксировали многочисленные взрывы и сильный пожар.

Поражение других целей РФ

Кроме того, ВСУ поразили:

  • радиолокационную станцию "Небо-У" на временно оккупированной территории Крыма,
  • военный эшелон в районе Токмака на временно оккупированной территории Запорожской области,
  • скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области. Операция имела целью снизить наступательный потенциал врага.

Той же ночью украинские бойцы поразили ключевой нефтетерминал в Крыму. Там производили топливо для оккупантов.

пожар НПЗ Генштаб ВСУ война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации