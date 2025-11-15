НПЗ Рязанский — ВСУ атаковали российский завод

Пожар на НПЗ России. Иллюстративное фото: Creative Commons

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У", военный эшелон и несколько районов сосредоточения живой силы россиян. На объектах были слышны взрывы и вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 15 ноября.

Удар по НПЗ России

В Генштабе рассказали, что украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области России. Операция была проведена в рамках снижения возможностей оккупантов.

Отмечается, что на этом НПЗ производят бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. В среднем в год предприятие производит 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов.

После атаки на территории объекта зафиксировали многочисленные взрывы и сильный пожар.

Поражение других целей РФ

Кроме того, ВСУ поразили:

радиолокационную станцию "Небо-У" на временно оккупированной территории Крыма,

военный эшелон в районе Токмака на временно оккупированной территории Запорожской области,

скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области. Операция имела целью снизить наступательный потенциал врага.

Той же ночью украинские бойцы поразили ключевой нефтетерминал в Крыму. Там производили топливо для оккупантов.