Завод в Чебоксарах РФ атаковали ВСУ — детали от Генштаба

Силы обороны в ночь на 26 ноября атаковали завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Кроме того, украинские военные поразили военные цели на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Поражение завода в России

В Генштабе рассказали, что в Чебоксарах, что в республике Чувашия, зафиксировали попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте.

Отмечается, что завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

Кроме того, украинские беспилотники поразили:

командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ в Васильевке (временно оккупированная территория Запорожской области),

зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе,

склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на временно оккупированной территории Донецкой области,

место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября ВСУ поразили Рязанский НПЗ. После попадания в объект возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

А 15 ноября дроны атаковали НПЗ в Волгограде. Под удар попал завод "Лукойл".