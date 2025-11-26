Видео
Україна
Видео

ВСУ атаковали завод РФ, где изготавливают комплектующие к ракетам

ВСУ атаковали завод РФ, где изготавливают комплектующие к ракетам

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:30
Завод в Чебоксарах РФ атаковали ВСУ — детали от Генштаба
Взрывы в России. Фото: кадр из видео

Силы обороны в ночь на 26 ноября атаковали завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Кроме того, украинские военные поразили военные цели на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Поражение завода в России

В Генштабе рассказали, что в Чебоксарах, что в республике Чувашия, зафиксировали попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте.

Отмечается, что завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

Кроме того, украинские беспилотники поразили:

  • командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ в Васильевке (временно оккупированная территория Запорожской области),
  • зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе,
  • склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на временно оккупированной территории Донецкой области,
  • место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября ВСУ поразили Рязанский НПЗ. После попадания в объект возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

А 15 ноября дроны атаковали НПЗ в Волгограде. Под удар попал завод "Лукойл".

ВСУ завод НПЗ война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
