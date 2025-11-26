Завод в Чебоксарах РФ атаковали ВСУ — детали от Генштаба

ВСУ атаковали завод РФ, где изготавливают комплектующие к ракетам
Силы обороны в ночь на 26 ноября атаковали завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Кроме того, украинские военные поразили военные цели на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Поражение завода в России
В Генштабе рассказали, что в Чебоксарах, что в республике Чувашия, зафиксировали попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте.
Отмечается, что завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.
Кроме того, украинские беспилотники поразили:
- командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ в Васильевке (временно оккупированная территория Запорожской области),
- зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе,
- склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на временно оккупированной территории Донецкой области,
- место накопления личного состава противника на Покровском направлении.
"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 ноября ВСУ поразили Рязанский НПЗ. После попадания в объект возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти.
А 15 ноября дроны атаковали НПЗ в Волгограде. Под удар попал завод "Лукойл".
