Далекобійні удари по Росії — БпЛА атакували кілька заводів у РФ

Пожежа на російському заводі. Ілюстративне фото: скриншот

У ніч проти вівторка, 4 березня, Сили безпілотних систем Збройних Сил України (ЗСУ) вразили кілька стратегічних об'єктів на території Росії. Лунали вибухи та спалахнули пожежі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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За даними Генштабу, у Ростовській області було уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, задіяну у забезпеченні російської армії. На території лунали вибухи та сталася пожежа.

"Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу", — йдеться у повідомленні.

Українські військові додають, що також лунали потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється", — підсумували у Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook

Раніше глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко підтвердив атаку дронів на Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Нагадаємо, наприкінці лютого ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. Там лунали вибухи і сталася пожежа.