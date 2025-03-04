Далекобійні удари по Росії — БпЛА атакували кілька заводів у РФ

ЗСУ атакували низку стратегічних об'єктів у кількох областях РФ
У ніч проти вівторка, 4 березня, Сили безпілотних систем Збройних Сил України (ЗСУ) вразили кілька стратегічних об'єктів на території Росії. Лунали вибухи та спалахнули пожежі.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
У яких областях РФ були прильоти
За даними Генштабу, у Ростовській області було уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, задіяну у забезпеченні російської армії. На території лунали вибухи та сталася пожежа.
"Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу", — йдеться у повідомленні.
Українські військові додають, що також лунали потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.
"Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється", — підсумували у Генштабі.
Раніше глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко підтвердив атаку дронів на Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.
Нагадаємо, наприкінці лютого ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. Там лунали вибухи і сталася пожежа.
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