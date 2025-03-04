Дальнобойные удары по России — БпЛА атаковали несколько заводов в РФ

ВСУ атаковали стратегические объекты в регионах РФ
В ночь на вторник, 4 марта, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) поразили несколько стратегических объектов на территории России. Раздавались взрывы и вспыхнули пожары.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В каких областях РФ были прилеты
По данным Генштаба, в Ростовской области была поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, задействованная в обеспечении российской армии. На территории раздавались взрывы и произошел пожар.
"Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар", — говорится в сообщении.
Украинские военные добавляют, что также раздавались мощные взрывы в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.
"Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется", — подытожили в Генштабе.
Ранее глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
Напомним, в конце февраля ВСУ поразили Рязанский НПЗ. Там раздавались взрывы и произошел пожар.
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