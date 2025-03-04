Дальнобойные удары по России — БпЛА атаковали несколько заводов в РФ

Пожар на российском заводе. Иллюстративное фото: скриншот

В ночь на вторник, 4 марта, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) поразили несколько стратегических объектов на территории России. Раздавались взрывы и вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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По данным Генштаба, в Ростовской области была поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, задействованная в обеспечении российской армии. На территории раздавались взрывы и произошел пожар.

"Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар", — говорится в сообщении.

Украинские военные добавляют, что также раздавались мощные взрывы в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.

"Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется", — подытожили в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ в Facebook

Ранее глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Напомним, в конце февраля ВСУ поразили Рязанский НПЗ. Там раздавались взрывы и произошел пожар.