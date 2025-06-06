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Головна Армія Зросла кількість поранених в Тернополі — серед них є рятувальники

Зросла кількість поранених в Тернополі — серед них є рятувальники

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Дата публікації: 6 червня 2025 13:58
Обстріл Тернополя 6 червня — кількість постраждалих знову зросла
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

У Тернополі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у пʼятницю, 6 червня. Наразі відомо про 11 поранених.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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"До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки Тернополя", — йдеться у повідомленні.

Серед поранених є шість рятувальників.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники пошкодили у Тернополі промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

А у Києві під час ліквідації наслідків нічного обстрілу загинули троє рятувальників. Йдеться про Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ременного.

війна ДСНС Тернопіль обстріли рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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