Обстріл Тернополя 6 червня — кількість постраждалих знову зросла

Зросла кількість поранених в Тернополі — серед них є рятувальники
У Тернополі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у пʼятницю, 6 червня. Наразі відомо про 11 поранених.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Постраждалі у Тернополі
"До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки Тернополя", — йдеться у повідомленні.
Серед поранених є шість рятувальників.
Нагадаємо, загарбники пошкодили у Тернополі промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
А у Києві під час ліквідації наслідків нічного обстрілу загинули троє рятувальників. Йдеться про Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ременного.
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