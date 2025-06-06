Обстрел Тернополя 6 июня — количество пострадавших снова возросло

Возросло количество раненых в Тернополе — среди них спасатели
В Тернополе возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в пятницу, 6 июня. Сейчас известно об 11 раненых.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Пострадавшие в Тернополе
"До 11 человек возросло количество пострадавших в результате российской атаки Тернополя", — говорится в сообщении.
Среди раненых есть шесть спасателей.
Напомним, захватчики повредили в Тернополе промышленную инфраструктуру местных предприятий.
А в Киеве во время ликвидации последствий ночного обстрела погибли трое спасателей. Речь идет о Павле Езгоре, Данииле Скадине и Андрее Ременном.
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