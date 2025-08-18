Сто тридцять мешканців зруйнованого Часового Яру відмовляються евакуюватись

Зруйнований окупантами РФ Часів Яр. Фото: батальйон ДОНБАС

За даними заступника начальника Часовоярської міської військової адміністрації, станом на сьогодні в Часовому Яру перебуває 130 осіб. З різних причин вони не хочуть кидати зруйнований окупантами РФ населений пункт.

Про це заступник начальника Часовоярської МВА Руслан Прийменко заявив в коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому українці не залишають Часів Яр

Після прем'єри документального фільму "Часів Яр. Вогнетривкі" від 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, чиновник заявив нашій журналістці, що переважна більшість цих мешканців — люди похилого віку. Вони відмовляються залишати свої домівки через прив'язаність до рідного місця та могил близьких родичів.

"Ситуація дуже складна, ви самі розумієте, ви переглянули фільм, ви бачите ці руйнування нашого міста. Завдяки захисникам 24 окремої механізованої бригади приблизно два тижні тому врятували чотири людини. У людей не залишилося нічого. Вони живі, зараз відновлюються, допомагаємо з гуманітарною допомогою, допомагаємо з документами, всім, чим можемо, допомагаємо", — зазначив Прийменко.

Раніше повідомлялось, що окупанти РФ зазнають шалених втрат намагаючись захопити Часів Яр на Донеччині. Ворог навіть посилає на штурми міста жінок.

Також ми інформували, що 93-тя бригада "Холодний Яр" звільнила та зачистила два села неподалік Добропілля Донецької області. Йдеться про Грузьке та Веселе.