Уничтоженный Часов Яр не хотят покидать жители — какие причины

Уничтоженный Часов Яр не хотят покидать жители — какие причины

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 03:04
Сто тридцать жителей разрушенного Часового Яра отказываются эвакуироваться
Разрушенный оккупантами РФ Часов Яр. Фото: батальон ДОНБАС

По данным заместителя начальника Часовоярской городской военной администрации, по состоянию на сегодня в Часовом Яру находится 130 человек. По разным причинам они не хотят бросать разрушенный оккупантами РФ населенный пункт.

Об этом заместитель начальника Часовоярской ГОА Руслан Прийменко заявил в комментарии Новини.LIVE.

Почему украинцы не покидают Часов Яр

После премьеры документального фильма "Часов Яр. Огнеупорные" от 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, чиновник заявил нашей журналистке, что подавляющее большинство этих жителей - пожилые люди. Они отказываются покидать свои дома из-за привязанности к родному месту и могилам близких родственников.

"Ситуация очень сложная, вы сами понимаете, вы посмотрели фильм, вы видите эти разрушения нашего города. Благодаря защитникам 24 отдельной механизированной бригады примерно две недели назад спасли четыре человека. У людей не осталось ничего. Они живы, сейчас восстанавливаются, помогаем с гуманитарной помощью, помогаем с документами, всем, чем можем, помогаем", — отметил Прийменко.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ несут огромные потери пытаясь захватить Часов Яр в Донецкой области. Враг даже посылает на штурмы города женщин.

Также мы информировали, что 93-я бригада "Холодный Яр" освободила и зачистила два села неподалеку Доброполья Донецкой области. Речь идет о Грузском и Веселом.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
