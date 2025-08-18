Сто тридцать жителей разрушенного Часового Яра отказываются эвакуироваться

Разрушенный оккупантами РФ Часов Яр. Фото: батальон ДОНБАС

По данным заместителя начальника Часовоярской городской военной администрации, по состоянию на сегодня в Часовом Яру находится 130 человек. По разным причинам они не хотят бросать разрушенный оккупантами РФ населенный пункт.

Об этом заместитель начальника Часовоярской ГОА Руслан Прийменко заявил в комментарии Новини.LIVE.

После премьеры документального фильма "Часов Яр. Огнеупорные" от 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, чиновник заявил нашей журналистке, что подавляющее большинство этих жителей - пожилые люди. Они отказываются покидать свои дома из-за привязанности к родному месту и могилам близких родственников.

"Ситуация очень сложная, вы сами понимаете, вы посмотрели фильм, вы видите эти разрушения нашего города. Благодаря защитникам 24 отдельной механизированной бригады примерно две недели назад спасли четыре человека. У людей не осталось ничего. Они живы, сейчас восстанавливаются, помогаем с гуманитарной помощью, помогаем с документами, всем, чем можем, помогаем", — отметил Прийменко.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ несут огромные потери пытаясь захватить Часов Яр в Донецкой области. Враг даже посылает на штурмы города женщин.

