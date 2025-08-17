Росіяни відправляють жінок на штурм Часового Яру, заявив Петричак

Російські війська. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Армія РФ несе великі втрати у спробах захопити Часів Яр Донецької області. Ситуація дійшла до того, що ворог посилає на штурми міста жінок.

Про це заявив речник 24-ї ОМБр Іван Петричак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на прем'єрі документального фільму "Часів Яр. Вогнетривкі".

Що відомо за бої за Часів Яр

Військовий розповів, що ворог продовжує свої спроби окупувати місто в Донецькій області. Проте через постійні втрати у бій посилають вже не лише професійних військових, але й колишніх ув'язнених та навіть жінок.

"Противник відчуває свої втрати. Раніше вони штурмували великою кількістю бронетехніки, яка тут горіла. А зараз росіяни пересідають на мотоцикли, бо та техніка закінчується... Еліта російської армії закінчилася, але їхнє командування від планів захопити місто не відмовляється", — сказав речник 24-ї ОМБр.

