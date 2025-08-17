Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія посилає на штурми Часового Яру жінок, — речник 24 ОМБр

Росія посилає на штурми Часового Яру жінок, — речник 24 ОМБр

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 07:14
Росіяни відправляють жінок на штурм Часового Яру, заявив Петричак
Російські війська. Ілюстративне фото: militarnyi.com

Армія РФ несе великі втрати у спробах захопити Часів Яр Донецької області. Ситуація дійшла до того, що ворог посилає на штурми міста жінок.

Про це заявив речник 24-ї ОМБр Іван Петричак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на прем'єрі документального фільму "Часів Яр. Вогнетривкі".

Реклама
Читайте також:

Що відомо за бої за Часів Яр

 

Військовий розповів, що ворог продовжує свої спроби окупувати місто в Донецькій області. Проте через постійні втрати у бій посилають вже не лише професійних військових, але й колишніх ув'язнених та навіть жінок.

"Противник відчуває свої втрати. Раніше вони штурмували великою кількістю бронетехніки, яка тут горіла. А зараз росіяни пересідають на мотоцикли, бо та техніка закінчується... Еліта російської армії закінчилася, але їхнє командування від планів захопити місто не відмовляється", — сказав речник 24-ї ОМБр.

Нагадаємо, вчора Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що фіксують за останні дні просування ЗСУ на Північно-Слобожанському напрямку.

Також нещодавно ми писали, що новим речником Міноборони України став Орест Дрималовський. Що про нього відомо — читайте за цим посиланням.

ЗСУ армія війна в Україні фронт ситуація на фронті Часів Яр
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації