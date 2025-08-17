Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия посылает на штурмы Часового Яра женщин, — спикер 24 ОМБр

Россия посылает на штурмы Часового Яра женщин, — спикер 24 ОМБр

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 07:14
Россияне отправляют женщин на штурм Часового Яра, заявил Петричак
Российские войска. Иллюстративное фото: militarnyi.com

Армия РФ несет большие потери в попытках захватить Часов Яр Донецкой области. Ситуация дошла до того, что враг посылает на штурмы города женщин.

Об этом заявил представитель 24-й ОМБр Иван Петричак в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на премьере документального фильма "Часов Яр. Огнеупорные".

Реклама
Читайте также:

Что известно о боях за Часов Яр

 

Военный рассказал, что враг продолжает свои попытки оккупировать город в Донецкой области. Однако из-за постоянных потерь в бой посылают уже не только профессиональных военных, но и бывших заключенных и даже женщин.

"Противник чувствует свои потери. Раньше они штурмовали большим количеством бронетехники, которая здесь горела. А сейчас россияне пересаживаются на мотоциклы, потому что и техника заканчивается... Элита российской армии закончилась, но их командование от планов захватить город не отказывается", — сказал представитель 24-й ОМБр.

Напомним, вчера Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что фиксируют за последние дни продвижение ВСУ на Северо-Слобожанском направлении.

Также недавно мы писали, что новым спикером Минобороны Украины стал Орест Дрималовский. Что о нем известно — читайте по этой ссылке.

ВСУ армия война в Украине фронт ситуация на фронте Часов Яр
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации