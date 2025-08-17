Россияне отправляют женщин на штурм Часового Яра, заявил Петричак

Российские войска. Иллюстративное фото: militarnyi.com

Армия РФ несет большие потери в попытках захватить Часов Яр Донецкой области. Ситуация дошла до того, что враг посылает на штурмы города женщин.

Об этом заявил представитель 24-й ОМБр Иван Петричак в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на премьере документального фильма "Часов Яр. Огнеупорные".

Что известно о боях за Часов Яр

Военный рассказал, что враг продолжает свои попытки оккупировать город в Донецкой области. Однако из-за постоянных потерь в бой посылают уже не только профессиональных военных, но и бывших заключенных и даже женщин.

"Противник чувствует свои потери. Раньше они штурмовали большим количеством бронетехники, которая здесь горела. А сейчас россияне пересаживаются на мотоциклы, потому что и техника заканчивается... Элита российской армии закончилась, но их командование от планов захватить город не отказывается", — сказал представитель 24-й ОМБр.

