Бійці бригади Гарт вразили позиції РФ на Південно-Слобожанському напрямку — відео

Знищення позицій РФ. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники продовжують системно атакувати ресурси російської армії на фронті. На Південно-Слобожанському напрямку дронові підрозділи бригади "Гарт" завдали низку точних ударів по ворожій інфраструктурі та техніці.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у неділю, 2 листопада.

Бійці "Гарту" вразили завдали удару по логістиці армії РФ

Як повідомили у ДПСУ, бійці знищили три автомобілі окупантів, а також антени зв'язку, камери спостереження та позицію для запуску БпЛА.

Крім того, було пошкоджено міст, який росіяни використовували для логістичного забезпечення своїх сил.

За словами прикордонників, такі удари значно ускладнюють ворогу переміщення техніки та живої сили, а також ведення розвідки та координації бойових дій.

