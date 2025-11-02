Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Уничтоженные машины и связь — пограничники поразили позиции врага

Уничтоженные машины и связь — пограничники поразили позиции врага

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:36
обновлено: 14:36
Бойцы бригады Гарт поразили позиции РФ на Южно-Слобожанском направлении - видео
Уничтожение позиций РФ. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники продолжают системно атаковать ресурсы российской армии на фронте. На Южно-Слобожанском направлении дроновые подразделения бригады "Гарт" нанесли ряд точных ударов по вражеской инфраструктуре и технике.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Бойцы "Гарта" поразили нанесли удар по логистике армии РФ

Как сообщили в ГПСУ, бойцы уничтожили три автомобиля оккупантов, а также антенны связи, камеры наблюдения и позицию для запуска БПЛА.

Кроме того, был поврежден мост, который россияне использовали для логистического обеспечения своих сил.

По словам пограничников, такие удары значительно затрудняют врагу перемещение техники и живой силы, а также ведение разведки и координации боевых действий.

Напомним, СБУ нанесли удары по складам и базам врага на временно оккупированных территориях.

А также мы сообщали, что в СБУ подтвердили повреждение нефтеналивного терминала и танкера в российском Туапсе в результате атаки дронов.

ВСУ дроны война в Украине атака ГПСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации