Бойцы бригады Гарт поразили позиции РФ на Южно-Слобожанском направлении - видео

Уничтожение позиций РФ. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники продолжают системно атаковать ресурсы российской армии на фронте. На Южно-Слобожанском направлении дроновые подразделения бригады "Гарт" нанесли ряд точных ударов по вражеской инфраструктуре и технике.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 2 ноября.

Реклама

Читайте также:

Бойцы "Гарта" поразили нанесли удар по логистике армии РФ

Как сообщили в ГПСУ, бойцы уничтожили три автомобиля оккупантов, а также антенны связи, камеры наблюдения и позицию для запуска БПЛА.

Кроме того, был поврежден мост, который россияне использовали для логистического обеспечения своих сил.

По словам пограничников, такие удары значительно затрудняют врагу перемещение техники и живой силы, а также ведение разведки и координации боевых действий.

Напомним, СБУ нанесли удары по складам и базам врага на временно оккупированных территориях.

А также мы сообщали, что в СБУ подтвердили повреждение нефтеналивного терминала и танкера в российском Туапсе в результате атаки дронов.