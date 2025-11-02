Воины СБУ нанесли эффектные удары по российским складам и базам

СБУ нанесла серию ударов по складам и базам оккупантов — видео
Воины Службы безопасности Украины нанесли очередные удары по складам и базам российских захватчиков. Атаки происходили на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в воскресенье, 2 ноября.
Удары по российским складам и базам
Спецназовцы "Альфа" СБУ нанесли серию точных атак по позициям России на временно оккупированных территориях.
В общем были поражены места скопления российской техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения сил оккупантов.
Ночные атаки осуществили с помощью беспилотников типа "FP-2", оснащенных боевыми частями массой 105 кг, что позволило достичь высокой результативности операции.
"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!" — добавили в Службе.
Напомним, глава СБУ Василий Малюк рассказал, сколько российских "Панцирей" было уничтожено с начала года.
Кроме того, с начала 2025 года СБУ провела более 160 ударов по российским объектам нефтедобычи.
