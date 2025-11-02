Видео
Україна
Видео

СБУ нанесла серию ударов по складам и базам оккупантов — видео

СБУ нанесла серию ударов по складам и базам оккупантов — видео

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:23
обновлено: 12:24
Воины СБУ нанесли эффектные удары по российским складам и базам
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео

Воины Службы безопасности Украины нанесли очередные удары по складам и базам российских захватчиков. Атаки происходили на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в воскресенье, 2 ноября.

Читайте также:

Удары по российским складам и базам

Спецназовцы "Альфа" СБУ нанесли серию точных атак по позициям России на временно оккупированных территориях.

В общем были поражены места скопления российской техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения сил оккупантов.

Ночные атаки осуществили с помощью беспилотников типа "FP-2", оснащенных боевыми частями массой 105 кг, что позволило достичь высокой результативности операции.

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!" — добавили в Службе.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк рассказал, сколько российских "Панцирей" было уничтожено с начала года.

Кроме того, с начала 2025 года СБУ провела более 160 ударов по российским объектам нефтедобычи.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
