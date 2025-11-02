Воїни СБУ завдали ефектних ударів по російських складах і базах

Удар по окупантах. Фото: кадр з відео

Воїни Служби безпеки України завдали чергових ударів по складах та базах російських загарбників. Атаки відбувалися на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба СБУ у неділю, 2 листопада.

Удари по російських складах і базах

Спецпризначенці "Альфа" СБУ завдали серію точних атак по позиціях Росії на тимчасово окупованих територіях.

Загалом були уражені місця скупчення російської техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу сил окупантів.

Нічні атаки здійснили за допомогою безпілотників типу "FP-2", оснащених бойовими частинами масою 105 кг, що дало змогу досягти високої результативності операції.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!" — додали у Службі.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк розповів, скільки російських "Панцирів" було знищено з початку року.

Крім того, з початку 2025 року СБУ провела понад 160 ударів по російських обʼєктах нафтовидобутку.