СБУ атаковала нефтетерминал в Туапсе — поражены танкер и портовая инфраструктура

Пожар в результате атаки. Фото: росСМИ

Воины Службы безопасности Украины и Сил безопасности и обороны успешно атаковали нефтетерминал в Туапсе. В целом удалось поразить танкер и инфраструктуру порта.

Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE в воскресенье, 2 ноября.

Реклама

Читайте также:

Атака на нефтетерминал в Туапсе

Дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в координации с другими подразделениями Сил безопасности и обороны нанесли удар по танкеру и объектам погрузочной инфраструктуры нефтетерминала в порту Туапсе Краснодарского края.

Пожар в результате ударов. Фото: t.me/exilenova_plus

Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате ударов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, которые осуществляют загрузку и разгрузку танкеров. Кроме того, были повреждены портовые здания.

В российском порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит "Роснефти".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, россияне сообщали, что в ночь на 2 ноября нефтетерминал Туапсе подвергся атаке. Местные власти подтвердили повреждения инфраструктуры.

Кроме того, в СБУ показали, как нанесли эффектные удары по складам и базам российских захватчиков на временно оккупированных территориях.