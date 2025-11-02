Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У СБУ підтвердили атаку на нафтотермінал Туапсе — деталі

У СБУ підтвердили атаку на нафтотермінал Туапсе — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 12:44
Оновлено: 12:46
СБУ атакувала нафтотермінал у Туапсе — уражено танкер і портову інфраструктуру
Пожежа внаслідок атаки. Фото: росЗМІ

Воїни Служби безпеки України та Сил безпеки і оборони успішно атакували нафтотермінал в Туапсе. Загалом вдалося уразити танкер та інфраструктуру порту.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE у неділю, 2 листопада.

Реклама
Читайте також:

Атака на нафтотермінал в Туапсе

Дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ у координації з іншими підрозділами Сил безпеки та оборони завдали удару по танкеру та об’єктах навантажувальної інфраструктури нафтотермінала в порту Туапсе Краснодарського краю.

Наслідки атаки на Туапсе
Пожежа внаслідок ударів. Фото: t.me/exilenova_plus

Зафіксовано пʼять влучань безпілотників. Внаслідок ударів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Крім того, було пошкоджено портові будівлі.

У російському порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, росіяни повідомляли, що у ніч проти 2 листопада нафтотермінал Туапсе зазнав атаки. Місцева влада підтвердила пошкодження інфраструктури.

Крім того, в СБУ показали, як завдали ефектних ударів по складах та базах російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

СБУ війна окупанти Росія безпілотники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації