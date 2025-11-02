СБУ атакувала нафтотермінал у Туапсе — уражено танкер і портову інфраструктуру

Пожежа внаслідок атаки. Фото: росЗМІ

Воїни Служби безпеки України та Сил безпеки і оборони успішно атакували нафтотермінал в Туапсе. Загалом вдалося уразити танкер та інфраструктуру порту.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE у неділю, 2 листопада.

Атака на нафтотермінал в Туапсе

Дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ у координації з іншими підрозділами Сил безпеки та оборони завдали удару по танкеру та об’єктах навантажувальної інфраструктури нафтотермінала в порту Туапсе Краснодарського краю.

Пожежа внаслідок ударів. Фото: t.me/exilenova_plus

Зафіксовано пʼять влучань безпілотників. Внаслідок ударів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Крім того, було пошкоджено портові будівлі.

У російському порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, росіяни повідомляли, що у ніч проти 2 листопада нафтотермінал Туапсе зазнав атаки. Місцева влада підтвердила пошкодження інфраструктури.

Крім того, в СБУ показали, як завдали ефектних ударів по складах та базах російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.