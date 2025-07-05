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Головна Армія Зміни в оголошенні тривоги — в якому з регіонів нові правила

Зміни в оголошенні тривоги — в якому з регіонів нові правила

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 18:53
Обстріли дронами — на Хмельниччині змінять правила оголошення тривоги
Люди в укритті під час повітряної тривоги. Фото: РБК-Україна

У Хмельницькій області змінюється порядок оголошення повітряних тривог через атаки "Шахедами". Нововведення почнуть діяти в регіоні вже з 7 липня.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін 5 липня. 

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Зміни в оголошення повітряної тривоги у Хмельницькій області

Тюрін розповів, що після 00:00 7 липня у Хмельницькій області зміниться порядок оголошення повітряної тривоги під час застосування росіянами ударних та розвідувальних БпЛА. 

"Це рішення прийняте з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров'я", — наголосили в ОВА. 

Зазначається, що відтепер сигнал "повітряна тривога" під час загрози руху ворожих дронів буде оголошуватися відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області. Водночас у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно при загрозі прольоту ворожих БпЛА. Правила оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін. 

"Обласна військова адміністрація вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін. Дякую кожному з вас за розуміння, підтримку і відповідальність", — наголосив Тюрін. 

Як будуть оголошувати повітряну тривогу у Хмельницькій області
Скриншот допису Сергія Тюріна

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня росіяни випустили по Україні понад 300 ударних дронів. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.

Крім того, вдень 5 липня вибухи знову лунали на Хмельниччині. Ворог випустив на регіон аеробалістичні ракети "Кинджал".

обстріли Хмельницька область повітряна тривога дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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