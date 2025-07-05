Обстріл України 5 липня — скільки цілей збила ППО

Сотні БпЛА атакували Україну вночі — де і скільки цілей збила ППО
У ніч проти суботи, 5 липня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Скільки цілей збила ППО
У Повітряних силах зазначили, що ворог для атаки використав 322 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків.
Запускали росіяни свої дрони з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового.
"Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів", — йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона знищила 292 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів.
- 157 — збито вогневими засобами ураження,
- 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", — підсумували у Повітряних силах.
Нагадаємо, що 4 липня по Кривому Рогу було завдано повітряного удару — внаслідок атаки є постраждалі.
Раніше також повідомлялося про влучання ударного дрона типу "Шахед" у Чугуєві Харківської області.
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