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Головна Армія Сотні БпЛА атакували Україну вночі — де і скільки цілей збила ППО

Сотні БпЛА атакували Україну вночі — де і скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 10:51
Обстріл України 5 липня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти суботи, 5 липня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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У Повітряних силах зазначили, що ворог для атаки використав 322 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків.

Запускали росіяни свої дрони з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового.

"Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів", — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила 292 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів.

  • 157 — збито вогневими засобами ураження,
  • 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", — підсумували у Повітряних силах.

робота ппо 5 липня
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, що 4 липня по Кривому Рогу було завдано повітряного удару — внаслідок атаки є постраждалі.

Раніше також повідомлялося про влучання ударного дрона типу "Шахед" у Чугуєві Харківської області.

обстріли ППО війна в Україні безпілотник БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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