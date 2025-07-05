Обстріл України 5 липня — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти суботи, 5 липня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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У Повітряних силах зазначили, що ворог для атаки використав 322 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків.

Запускали росіяни свої дрони з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового.

"Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів", — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила 292 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів.

157 — збито вогневими засобами ураження,

135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", — підсумували у Повітряних силах.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, що 4 липня по Кривому Рогу було завдано повітряного удару — внаслідок атаки є постраждалі.

Раніше також повідомлялося про влучання ударного дрона типу "Шахед" у Чугуєві Харківської області.