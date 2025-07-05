Обстрел Украины 5 июля — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на субботу, 5 июля, россияне атаковали Украину беспилотниками. Основным направлением удара стала Хмельницкая область.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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В Воздушных силах отметили, что враг для атаки использовал 322 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям.

Запускали россияне свои дроны из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово.

"Основное направление удара — Хмельницкая область, город Староконстантинов", — говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила 292 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов.

157 — сбиты огневыми средствами поражения,

135 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях", — подытожили в Воздушных силах.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Напомним, что 4 июля по Кривому Рогу был нанесен воздушный удар — в результате атаки есть пострадавшие.

Ранее также сообщалось о попадании ударного дрона типа "Шахед" в Чугуеве Харьковской области.