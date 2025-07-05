Вибух у Хмельницькій області 5 липня — РФ атакує ракетами

На Хмельниччині пролунали вибухи — в небі ворожі ракети
Вибухи у Хмельницькій області пролунали вдень 5 липня. Російські війська випустили по Україні ракети "Кинджал".
Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.
Вибухи у Хмельницькій області 5 липня
Оновлено 17:50. У Старокостянтинові пролунав повторний вибух.
Близько 17:42 у Старокостянтинові Хмельницької області пролунав потужний вибух. Повітряні сили попереджали, що російські війська випустили по Україні аеробалістичну ракету "Кинджал".
Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.
Нагадаємо, у ніч проти 5 липня росіяни випустили по Україні понад 300 ударних дронів. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.
Крім того, 4 липня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є постраждалі.
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