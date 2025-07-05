Вибух у Хмельницькій області 5 липня — РФ атакує ракетами

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Армія Inform

Вибухи у Хмельницькій області пролунали вдень 5 липня. Російські війська випустили по Україні ракети "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Хмельницькій області 5 липня

Оновлено 17:50. У Старокостянтинові пролунав повторний вибух.

Скриншот допису моніторингового каналу

Близько 17:42 у Старокостянтинові Хмельницької області пролунав потужний вибух. Повітряні сили попереджали, що російські війська випустили по Україні аеробалістичну ракету "Кинджал".

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні 5 липня. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня росіяни випустили по Україні понад 300 ударних дронів. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.

Крім того, 4 липня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є постраждалі.