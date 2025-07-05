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Головна Армія На Хмельниччині пролунали вибухи — в небі ворожі ракети

На Хмельниччині пролунали вибухи — в небі ворожі ракети

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Дата публікації: 5 липня 2025 17:45
Вибух у Хмельницькій області 5 липня — РФ атакує ракетами
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Армія Inform

Вибухи у Хмельницькій області пролунали вдень 5 липня. Російські війська випустили по Україні ракети "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали

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Вибухи у Хмельницькій області 5 липня

Оновлено 17:50. У Старокостянтинові пролунав повторний вибух.

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Скриншот допису моніторингового каналу

Близько 17:42 у Старокостянтинові Хмельницької області пролунав потужний вибух. Повітряні сили попереджали, що російські війська випустили по Україні аеробалістичну ракету "Кинджал".

Вибухи у Хмельницькій області 5 липня
Скриншот допису Повітряних сил
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Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Карта повітряних тривог 5 липня
Повітряна тривога в Україні 5 липня. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня росіяни випустили по Україні понад 300 ударних дронів. Основним напрямком удару стала Хмельницька область.

Крім того, 4 липня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є постраждалі.

вибух обстріли Хмельницька область ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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