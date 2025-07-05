Взрыв в Хмельницкой области 5 июля — РФ атакует ракетами

В Хмельницкой области прогремели взрывы — в небе вражеские ракеты
Взрывы в Хмельницкой области прогремели днем 5 июля. Российские войска выпустили по Украине ракеты "Кинжал".
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области 5 июля
Обновлено 17:50. В Староконстантинове прогремел повторный взрыв.
Около 17:42 в Староконстантинове Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. Воздушные силы предупреждали, что российские войска выпустили по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал".
Сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Напомним, в ночь на 5 июля россияне выпустили по Украине более 300 ударных дронов. Основным направлением удара стала Хмельницкая область.
Кроме того, 4 июля оккупанты ударили по Кривому Рогу. В результате атаки есть пострадавшие.
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