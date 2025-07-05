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Главная Армия В Хмельницкой области прогремели взрывы — в небе вражеские ракеты

В Хмельницкой области прогремели взрывы — в небе вражеские ракеты

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 17:45
Взрыв в Хмельницкой области 5 июля — РФ атакует ракетами
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Армия Inform

Взрывы в Хмельницкой области прогремели днем 5 июля. Российские войска выпустили по Украине ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 5 июля

Обновлено 17:50. В Староконстантинове прогремел повторный взрыв.

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Скриншот сообщения мониторингового канала

Около 17:42 в Староконстантинове Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. Воздушные силы предупреждали, что российские войска выпустили по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Вибухи у Хмельницькій області 5 липня
Скриншот сообщения Воздушных сил
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Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Карта повітряних тривог 5 липня
Воздушная тревога в Украине 5 июля. Фото: alarminukraine

Напомним, в ночь на 5 июля россияне выпустили по Украине более 300 ударных дронов. Основным направлением удара стала Хмельницкая область.

Кроме того, 4 июля оккупанты ударили по Кривому Рогу. В результате атаки есть пострадавшие.

взрыв обстрелы Хмельницкая область ракеты война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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