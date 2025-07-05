Взрыв в Хмельницкой области 5 июля — РФ атакует ракетами

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Армия Inform

Взрывы в Хмельницкой области прогремели днем 5 июля. Российские войска выпустили по Украине ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 5 июля

Обновлено 17:50. В Староконстантинове прогремел повторный взрыв.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Около 17:42 в Староконстантинове Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. Воздушные силы предупреждали, что российские войска выпустили по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Воздушная тревога в Украине 5 июля. Фото: alarminukraine

Напомним, в ночь на 5 июля россияне выпустили по Украине более 300 ударных дронов. Основным направлением удара стала Хмельницкая область.

Кроме того, 4 июля оккупанты ударили по Кривому Рогу. В результате атаки есть пострадавшие.