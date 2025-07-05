Обстрелы дронами — в Хмельницкой области изменят правила объявления тревоги

Люди в укрытии во время воздушной тревоги. Фото: РБК-Украина

В Хмельницкой области меняется порядок объявления воздушных тревог из-за атак "Шахедами". Нововведения начнут действовать в регионе уже с 7 июля.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин 5 июля.

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Изменения в объявлении воздушной тревоги в Хмельницкой области

Тюрин рассказал, что после 00:00 7 июля в Хмельницкой области изменится порядок объявления воздушной тревоги при применении россиянами ударных и разведывательных БпЛА.

"Это решение принято с учетом анализа ситуации и учитывая протокольное решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с целью максимально уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области, экономику, образование и здравоохранение", — отметили в ОВА.

Отмечается, что отныне сигнал "воздушная тревога" во время угрозы движения вражеских дронов будет объявляться в соответствии с районным административно-территориальным делением области. В то же время в Хмельницком районе сигнал тревоги будет звучать постоянно при угрозе пролета вражеских БпЛА. Правила объявления тревог при угрозе ракетных ударов остается без изменений.

"Областная военная администрация уже обеспечила все технические возможности для внедрения этих изменений. Спасибо каждому из вас за понимание, поддержку и ответственность", — подчеркнул Тюрин.

Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Напомним, в ночь на 5 июля россияне выпустили по Украине более 300 ударных дронов. Основным направлением удара стала Хмельницкая область.

Кроме того, днем 5 июля взрывы снова раздавались в Хмельницкой области. Враг выпустил на регион аэробаллистические ракеты "Кинжал".