Яким чином шахеди залітають в Білорусь

ЗМІ дізналися, чому російські БпЛА опиняються в Білорусі
Російські дрони-камікадзе "шахед" останнім часом все частіше почали залітати на територію Білорусі. Це є наслідком використання Україною засобів РЕБ.
Про це пише Le Monde у середу, 27 листопада.
Підміна координат для БпЛА
Росіяни запускають велику кількість "шахедів" по Україні щоночі, намагаючись вичерпати ресурси ППО. Так, 26 листопада була здійснена наймасовіша атака безпілотників по території України — РФ застосувала 188 дронів, 95 з яких були локаційно втрачені.
Як повідомляли Повітряні сили, через активну протидію РЕБ, п'ять безпілотників полетіли у напрямку Білорусі.
А за даними проєкту Беларускі Гаюн, 24 листопада до Білорусі з України залетіли щонайменше 38 російських дронів типу Shahed, що стало рекордом з початку повномасштабної війни.
У матеріалі Le Monde йдеться, що Україна за допомогою засобів РЕБ може підміняти координати в російських "шахедах", завдяки чому вони повертаються назад у Росію та Білорусь.
Раніше заступник голови ГУР Вадим Скібіцький відповів, чому ЗСУ досі не вдарили по виробництву шахедів у РФ.
А президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео роботи мобільних вогневих груп ППО по російських безпілотниках.
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