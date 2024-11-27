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ЗМІ дізналися, чому російські БпЛА опиняються в Білорусі

27 листопада 2024 22:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Яким чином шахеди залітають в Білорусь
Дрон "шахед". Ілюстративне фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські дрони-камікадзе "шахед" останнім часом все частіше почали залітати на територію Білорусі. Це є наслідком використання Україною засобів РЕБ.

Про це пише Le Monde у середу, 27 листопада.

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Росіяни запускають велику кількість "шахедів" по Україні щоночі, намагаючись вичерпати ресурси ППО. Так, 26 листопада була здійснена наймасовіша атака безпілотників по території України — РФ застосувала 188 дронів, 95 з яких були локаційно втрачені. 

Як повідомляли Повітряні сили, через активну протидію РЕБ, п'ять безпілотників полетіли у напрямку Білорусі.

А за даними проєкту Беларускі Гаюн, 24 листопада до Білорусі з України залетіли щонайменше 38 російських дронів типу Shahed, що стало рекордом з початку повномасштабної війни.

У матеріалі Le Monde йдеться, що Україна за допомогою засобів РЕБ може підміняти координати в російських "шахедах", завдяки чому вони повертаються назад у Росію та Білорусь. 

Раніше заступник голови ГУР Вадим Скібіцький відповів, чому ЗСУ досі не вдарили по виробництву шахедів у РФ.

А президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео роботи мобільних вогневих груп ППО по російських безпілотниках.

безпілотники ППО дрони війна в Україні РЕБ

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