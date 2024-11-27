Как шахеды залетают в Беларусь

Дрон "шахед". Иллюстративное фото: соцсети

Российские дроны-камикадзе "шахед" в последнее время все чаще стали залетать на территорию Беларуси. Это последствие использования Украиной средств РЕБ.

Об этом пишет Le Monde в среду, 27 ноября.

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Россияне запускают большое количество "шахедов" по Украине каждую ночь, пытаясь исчерпать ресурсы ПВО. Так, 26 ноября была совершена массовая атака беспилотников по территории Украины — РФ применила 188 дронов, 95 из которых были локационно потеряны.

Как сообщали Воздушные силы, из-за активного противодействия РЭБ пять беспилотников полетели в направлении Беларуси.

А по данным проекта "Беларускі Гаюн", 24 ноября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 38 российских дронов типа Shahed, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

В материале Le Monde говорится, что Украина при помощи средств РЭБ может подменять координаты в российских "шахедах", благодаря чему они возвращаются в Россию и Беларусь.

Ранее замглавы ГУР Вадим Скибицкий ответил, почему ВСУ до сих пор не ударили по производству шахедов в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео работы мобильных огневых групп ПВО по российским беспилотникам.