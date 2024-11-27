Удари по території РФ, кількість ракет у Путіна та окупація Донбасу - інтерв'ю

Вадим Скібіцький та Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Скільки ракет має Росія станом на сьогодні і чому ЗСУ досі не вдарили по виробництву шахедів у РФ — в інтерв'ю Новини.LIVE сказав Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР.

Росіяни рухаються вперед, окуповуючи територію України передусім на Донбасі. Що там відбувається і якими можуть бути прогнози до кінця року?

— Плани РФ щодо України – незмінні. Що стосується, наприклад, Донецької та Луганської областей, то це їх повна окупація. Що там відбувається? Спочатку йде зачистка, заходить Росгвардія, підрозділи ФСБ, які повністю перевіряють місцеве населення, шукаючи тих, хто служив в ЗСУ, їхніх родичів і загалом наших патріотів та тих, хто не лояльний до РФ. Продовжується суцільна перевірка населення, яке залишається на окупованій території.

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Після цього починаються планові заходи щодо асиміляції окупованих територій до складу РФ. Починаючи із законодавчої бази… Адже все, що там відбувається – підпадає під дію закону РФ. І пішли далі – це культурна спадщина, мова, школа. На окуповану територію завезено мільйони підручників, аби наші діти вивчали історію російської імперії.

Інше питання, пов’язане із примусом і вимушеним визнанням російської окупаційної влади. Бо якщо ти там не маєш паспорта, то по суті, не маєш жодних прав. Це і пенсія, медичне забезпечення, працевлаштування, школа, дитячий садок. Це суцільний геноцид нашого населення на окупованих територіях по усім напрямках.

Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Я вже не говорю про порушення всіх існуючих конвенцій.

Решту території, яка не перебуває під окупацією, РФ кошмарить ракетами та дронами. Який ракетний потенціал у росіян наразі?

— По-перше, це питання ми постійно відслідковуємо, є виробництво. Публікації, які з’явилися у медіа щодо кількості ракет – коректні (запас станом на 20 листопада складає 220 крилатих ракет, 390 калібрів, 350 — Іскандер-М, Іскандер-К — 210, 70 Кинджалів. - ред).

Коли побачимо успішні удари ЗСУ по заводах із виробництва шахедів?

— Не дуже просто дотягтися до них. Та ж сама Елабуга (місто у Татарстані. - ред.) чи Ржевський завод (територія Тверської областію - ред.) – вони знаходяться на дуже великій відстані і встигають прийняти заходи безпеки. Адже поки долетить наш БПЛА, проходить не одна і навіть не чотири години. Це перше.

Друге – необхідна більш потужна зброя. Адже це дуже великі виробничі площі і знищити одним ударом все це виробництво – складно.

Але є інші заходи, які називаються некінетичними. Це санкції, кіберудари, а також інформаційні, які пов’язані з тим, щоб по крайній мірі у перспективі зменшити або припинити це виробництво. Але це складно.

Військові ЗСУ збивають російські ударні дрони. Фото: Генштаб

Інформаційна істерія останнього тижня, зокрема із запуском міжконтинентальної балістичної ракети "Кедр" чи то "Рубеж"… До речі, а яка точна кількість даних ракет у РФ? Буданов каже про дві, але ГУР говорив загалом що до 10.

— Ми ґрунтуємось на дослідних зразках. А вони можуть бути виготовлені одночасно, а можуть бути виготовлені і послідовно. Наша інформація підтверджує те, що це дослідні зразки і це ті науково-дослідні роботи, які навмисне відкриті РФ для удосконалення свого ракетного потенціалу, включаючи міжконтинентального. І створення на їх базі ракети середньої дальності. Це загроза для Європи.

Росія посилює інформаційно-психологічний терор проти українців, лякаючи ракетним ударом то по урядовому кварталу, то по іншим військовим цілях.

— Таке буде. Росія дуже чітко використовує інформаційні приводи, щоби дестабілізувати ситуацію. Ми ж бачимо, як у великому місті відразу паралізується робота. Починаючи від громадського транспорту, навчальні заклади і загалом все, що стосується нормального життя – воно припиняється.

Що робити людям, як реагувати?

— Не панікувати. Тверезо оцінювати ситуацію. Розуміти, де МіГ-31, а де БПЛА, який тільки-но взлетів із кримського півострова, а де ракета, яка долітає до вашого міста протягом 5 хв. Чітке розуміння і використання тих методів збереження життя, які, на жаль, ми вже вміємо застосовувати.