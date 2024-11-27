Удары по территории РФ, количество ракет у Путина и оккупация Донбасса – интервью

Вадим Скибицкий и Галина Остаповец Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Сколько ракет есть у России на сегодняшний день и почему ВСУ до сих пор не ударили по производству шахедов в РФ — в интервью Новини.LIVE сказал Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР.

Россияне двигаются вперед, оккупируя территорию Украины прежде всего на Донбассе. Что там происходит и какими могут быть прогнозы до конца года?

— Планы РФ по Украине – неизменны. Что касается, например, Донецкой и Луганской областей, то это полная оккупация. Что там происходит? Сначала идет зачистка, потом заходит Росгвардия, подразделения ФСБ, полностью проверяющие местное население, ища тех, кто служил в ВСУ, их родственников и в целом наших патриотов и тех, кто не лоялен к РФ. Продолжается сплошная проверка населения, остающегося на оккупированной территории.

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После этого начинаются плановые мероприятия по ассимиляции оккупированных территорий в состав РФ. Начиная с законодательной базы… Ведь все происходящее там – подпадает под действие закона РФ. И пошли дальше – это культурное наследие, язык, школа. На оккупированную территорию были завезены миллионы учебников, чтобы наши дети изучали историю российской империи.

Другой вопрос, связанный с принуждением и вынужденным признанием российских оккупационных властей. Потому что если у тебя нет паспорта, то по сути, ты там не имеешь никаких прав. Это и пенсия, медицинское обеспечение, трудоустройство, школа, детский сад. Это сплошной геноцид нашего населения на оккупированных территориях по всем направлениям.

Заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Я уже не говорю о нарушении всех существующих конвенций.

Остальную территорию, которая не находится под оккупацией, РФ кошмарит ракетами и дронами. Какой ракетный потенциал у россиян сейчас?

— Во-первых, этот вопрос мы постоянно отслеживаем, производство у них есть. Появившиеся в медиа публикации относительно количества ракет – корректные (запас по состоянию на 20 ноября составляет 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 — Искандер-М, Искандер-К — 210, 70 Кинжалов. - ред).

Когда увидим успешные удары ВСУ по заводам по производству шахедов?

– Не очень просто дотянуться до них. Та же Элабуга (город в Татарстане - ред.) или Ржевский завод (территория Тверской области - ред.) — они находятся на очень большом расстоянии и успевают принять меры безопасности. Ведь пока долетит наш БПЛА, проходит не один и даже не четыре часа. Это первое.

Второе – необходимое более мощное оружие. Это ведь очень большие производственные площади и уничтожить одним ударом все это производство – сложно.

Но есть другие меры, которые называются некинетическими. Это санкции, киберудары, а также информационные, связанные с тем, чтобы по крайней мере в перспективе уменьшить или прекратить это производство. Но это сложно.

Военные ВСУ сбивают российские ударные дроны. Фото: Генштаб

Информационная истерия последней недели, в том числе с запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Кедр" или "Рубеж"… Кстати, а каково точное количество данных ракет в РФ? Буданов говорит о двух, но ГУР говорил в общей сложности до 10.

— Мы основываемся на опытных образцах. Они могут быть изготовлены одновременно, а могут быть изготовлены и последовательно. Наша информация подтверждает то, что это опытные образцы и это те научно-исследовательские работы, которые намеренно открыты РФ для усовершенствования своего ракетного потенциала, включая межконтинентального. И создание на их базе ракет средней дальности. Это опасность для Европы.

Россия усиливает информационно-психологический террор против украинцев, пугая ракетным ударом то по правительственному кварталу, то по другим военным целям.

– Такое будет. Россия очень четко использует информационные поводы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы же видим, как в большом городе сразу парализуется работа. Начиная от общественного транспорта, учебных заведений и вообще всего, что касается нормальной жизни – она прекращается.

Что делать людям, как реагировать?

— Не паниковать. Трезво оценивать ситуацию. Понимать, где МиГ-31, а где БПЛА, который только взлетел с крымского полуострова, а где ракета, долетающая до вашего города в течение 5 мин. Четкое понимание и использование тех методов сохранения жизни, которые, к сожалению, мы уже умеем применять.