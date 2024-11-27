Удары по территории РФ, количество ракет у Путина и оккупация Донбасса – интервью

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео
Сколько ракет есть у России на сегодняшний день и почему ВСУ до сих пор не ударили по производству шахедов в РФ — в интервью Новини.LIVE сказал Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР.
Россияне двигаются вперед, оккупируя территорию Украины прежде всего на Донбассе. Что там происходит и какими могут быть прогнозы до конца года?
— Планы РФ по Украине – неизменны. Что касается, например, Донецкой и Луганской областей, то это полная оккупация. Что там происходит? Сначала идет зачистка, потом заходит Росгвардия, подразделения ФСБ, полностью проверяющие местное население, ища тех, кто служил в ВСУ, их родственников и в целом наших патриотов и тех, кто не лоялен к РФ. Продолжается сплошная проверка населения, остающегося на оккупированной территории.
После этого начинаются плановые мероприятия по ассимиляции оккупированных территорий в состав РФ. Начиная с законодательной базы… Ведь все происходящее там – подпадает под действие закона РФ. И пошли дальше – это культурное наследие, язык, школа. На оккупированную территорию были завезены миллионы учебников, чтобы наши дети изучали историю российской империи.
Другой вопрос, связанный с принуждением и вынужденным признанием российских оккупационных властей. Потому что если у тебя нет паспорта, то по сути, ты там не имеешь никаких прав. Это и пенсия, медицинское обеспечение, трудоустройство, школа, детский сад. Это сплошной геноцид нашего населения на оккупированных территориях по всем направлениям.
Я уже не говорю о нарушении всех существующих конвенций.
Остальную территорию, которая не находится под оккупацией, РФ кошмарит ракетами и дронами. Какой ракетный потенциал у россиян сейчас?
— Во-первых, этот вопрос мы постоянно отслеживаем, производство у них есть. Появившиеся в медиа публикации относительно количества ракет – корректные (запас по состоянию на 20 ноября составляет 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 — Искандер-М, Искандер-К — 210, 70 Кинжалов. - ред).
Когда увидим успешные удары ВСУ по заводам по производству шахедов?
– Не очень просто дотянуться до них. Та же Элабуга (город в Татарстане - ред.) или Ржевский завод (территория Тверской области - ред.) — они находятся на очень большом расстоянии и успевают принять меры безопасности. Ведь пока долетит наш БПЛА, проходит не один и даже не четыре часа. Это первое.
Второе – необходимое более мощное оружие. Это ведь очень большие производственные площади и уничтожить одним ударом все это производство – сложно.
Но есть другие меры, которые называются некинетическими. Это санкции, киберудары, а также информационные, связанные с тем, чтобы по крайней мере в перспективе уменьшить или прекратить это производство. Но это сложно.
Информационная истерия последней недели, в том числе с запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Кедр" или "Рубеж"… Кстати, а каково точное количество данных ракет в РФ? Буданов говорит о двух, но ГУР говорил в общей сложности до 10.
— Мы основываемся на опытных образцах. Они могут быть изготовлены одновременно, а могут быть изготовлены и последовательно. Наша информация подтверждает то, что это опытные образцы и это те научно-исследовательские работы, которые намеренно открыты РФ для усовершенствования своего ракетного потенциала, включая межконтинентального. И создание на их базе ракет средней дальности. Это опасность для Европы.
Россия усиливает информационно-психологический террор против украинцев, пугая ракетным ударом то по правительственному кварталу, то по другим военным целям.
– Такое будет. Россия очень четко использует информационные поводы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы же видим, как в большом городе сразу парализуется работа. Начиная от общественного транспорта, учебных заведений и вообще всего, что касается нормальной жизни – она прекращается.
Что делать людям, как реагировать?
— Не паниковать. Трезво оценивать ситуацию. Понимать, где МиГ-31, а где БПЛА, который только взлетел с крымского полуострова, а где ракета, долетающая до вашего города в течение 5 мин. Четкое понимание и использование тех методов сохранения жизни, которые, к сожалению, мы уже умеем применять.
Читайте Новини.LIVE!