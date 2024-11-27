Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео arrow

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

27 ноября 2024 06:05
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Удары по территории РФ, количество ракет у Путина и оккупация Донбасса – интервью
Вадим Скибицкий и Галина Остаповец Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Сколько ракет есть у России на сегодняшний день и почему ВСУ до сих пор не ударили по производству шахедов в РФ — в интервью Новини.LIVE сказал Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР.

Россияне двигаются вперед, оккупируя территорию Украины прежде всего на Донбассе. Что там происходит и какими могут быть прогнозы до конца года?

— Планы РФ по Украине – неизменны. Что касается, например, Донецкой и Луганской областей, то это полная оккупация. Что там происходит? Сначала идет зачистка, потом заходит Росгвардия, подразделения ФСБ, полностью проверяющие местное население, ища тех, кто служил в ВСУ, их родственников и в целом наших патриотов и тех, кто не лоялен к РФ. Продолжается сплошная проверка населения, остающегося на оккупированной территории.

Читайте также:

После этого начинаются плановые мероприятия по ассимиляции оккупированных территорий в состав РФ. Начиная с законодательной базы… Ведь все происходящее там – подпадает под действие закона РФ. И пошли дальше – это культурное наследие, язык, школа. На оккупированную территорию были завезены миллионы учебников, чтобы наши дети изучали историю российской империи.

Другой вопрос, связанный с принуждением и вынужденным признанием российских оккупационных властей. Потому что если у тебя нет паспорта, то по сути, ты там не имеешь никаких прав. Это и пенсия, медицинское обеспечение, трудоустройство, школа, детский сад. Это сплошной геноцид нашего населения на оккупированных территориях по всем направлениям.

Вадим Скибицкий
Заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Я уже не говорю о нарушении всех существующих конвенций.

Остальную территорию, которая не находится под оккупацией, РФ кошмарит ракетами и дронами. Какой ракетный потенциал у россиян сейчас?

— Во-первых, этот вопрос мы постоянно отслеживаем, производство у них есть. Появившиеся в медиа публикации относительно количества ракет – корректные (запас по состоянию на 20 ноября составляет 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 — Искандер-М, Искандер-К — 210, 70 Кинжалов. - ред).

Когда увидим успешные удары ВСУ по заводам по производству шахедов?

– Не очень просто дотянуться до них. Та же Элабуга (город в Татарстане - ред.) или Ржевский завод (территория Тверской области - ред.) — они находятся на очень большом расстоянии и успевают принять меры безопасности. Ведь пока долетит наш БПЛА, проходит не один и даже не четыре часа. Это первое.

Второе – необходимое более мощное оружие. Это ведь очень большие производственные площади и уничтожить одним ударом все это производство – сложно.

Но есть другие меры, которые называются некинетическими. Это санкции, киберудары, а также информационные, связанные с тем, чтобы по крайней мере в перспективе уменьшить или прекратить это производство. Но это сложно.

сбивают шахеды
Военные ВСУ сбивают российские ударные дроны. Фото: Генштаб

Информационная истерия последней недели, в том числе с запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Кедр" или "Рубеж"… Кстати, а каково точное количество данных ракет в РФ? Буданов говорит о двух, но ГУР говорил в общей сложности до 10.

— Мы основываемся на опытных образцах. Они могут быть изготовлены одновременно, а могут быть изготовлены и последовательно. Наша информация подтверждает то, что это опытные образцы и это те научно-исследовательские работы, которые намеренно открыты РФ для усовершенствования своего ракетного потенциала, включая межконтинентального. И создание на их базе ракет средней дальности. Это опасность для Европы.

Россия усиливает информационно-психологический террор против украинцев, пугая ракетным ударом то по правительственному кварталу, то по другим военным целям.

– Такое будет. Россия очень четко использует информационные поводы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы же видим, как в большом городе сразу парализуется работа. Начиная от общественного транспорта, учебных заведений и вообще всего, что касается нормальной жизни – она прекращается.

Что делать людям, как реагировать?

— Не паниковать. Трезво оценивать ситуацию. Понимать, где МиГ-31, а где БПЛА, который только взлетел с крымского полуострова, а где ракета, долетающая до вашего города в течение 5 мин. Четкое понимание и использование тех методов сохранения жизни, которые, к сожалению, мы уже умеем применять.

война в Украине ГУР війна ракетный удар Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК