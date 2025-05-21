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Головна Армія Журналіст Бутусов мобілізувався до НГУ — чому він так вирішив

Журналіст Бутусов мобілізувався до НГУ — чому він так вирішив

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Дата публікації: 21 травня 2025 23:49
Журналіст Юрій Бутусов долучився до Нацгвардії — що стало причиною такого рішення
Юрій Бутусов. Скриншот відео з YouTube-каналу "Бутусов Плюс"

Журналіст Юрій Бутусов, який є головним редактором видання "Цензор.НЕТ", мобілізувався. Чоловік долучився до лав Національної Гвардії України.

Про це він у середу, 21 травня, повідомив в ефірі Свобода.Live.

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За словами Бутусова, у військовому керівництві наразі відсутня чітка комунікація. Це одна із причин, які вплинули на його рішення щодо мобілізації. Журналіст наголосив, що проблеми щодо управління бойовими діями були не в Залужному й наразі не в Сирському: проблема у відсутності системи.

"Через відсутність системи в нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці й обговорюють, тому органи управління війною в нас неефективні", — заявив Бутусов.

На його думку, змінити систему органів управління військами наразі неможливо. Військово-політичне керівництво ухвалює рішення, думаючи не про стратегічний підхід, а про піар і рейтинг. Саме це призводить до проблем в управління та відсутності порядку.

Коментуючи своє рішення щодо мобілізації до лав Нацгвардії, Бутусов зазначив, що війна потребує рішень по суті.

"Якщо чесно, я думаю, що рішення можуть бути на рівні військових частин, які ефективні, які можуть ефективно вести бойові дії", — заявив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт на звільнення. Військовий вважає командування винним у неадекватному керівництві та невиправданих втратах особового складу.

Також ми повідомляли, що Ширшин прокоментував свою заяву щодо загрозливої ситуації, в якій опинився його підрозділ під час виконання бойових завдань на Курщині. Комбат зазначив, що бійців неодноразово відправляли на задачі, які були приречені на провал.

Юрій Бутусов Нацгвардія мобілізація військовослужбовці НГУ
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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