Журналіст Юрій Бутусов долучився до Нацгвардії — що стало причиною такого рішення

Юрій Бутусов. Скриншот відео з YouTube-каналу "Бутусов Плюс"

Журналіст Юрій Бутусов, який є головним редактором видання "Цензор.НЕТ", мобілізувався. Чоловік долучився до лав Національної Гвардії України.

Про це він у середу, 21 травня, повідомив в ефірі Свобода.Live.

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За словами Бутусова, у військовому керівництві наразі відсутня чітка комунікація. Це одна із причин, які вплинули на його рішення щодо мобілізації. Журналіст наголосив, що проблеми щодо управління бойовими діями були не в Залужному й наразі не в Сирському: проблема у відсутності системи.

"Через відсутність системи в нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці й обговорюють, тому органи управління війною в нас неефективні", — заявив Бутусов.

На його думку, змінити систему органів управління військами наразі неможливо. Військово-політичне керівництво ухвалює рішення, думаючи не про стратегічний підхід, а про піар і рейтинг. Саме це призводить до проблем в управління та відсутності порядку.

Коментуючи своє рішення щодо мобілізації до лав Нацгвардії, Бутусов зазначив, що війна потребує рішень по суті.

"Якщо чесно, я думаю, що рішення можуть бути на рівні військових частин, які ефективні, які можуть ефективно вести бойові дії", — заявив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт на звільнення. Військовий вважає командування винним у неадекватному керівництві та невиправданих втратах особового складу.

Також ми повідомляли, що Ширшин прокоментував свою заяву щодо загрозливої ситуації, в якій опинився його підрозділ під час виконання бойових завдань на Курщині. Комбат зазначив, що бійців неодноразово відправляли на задачі, які були приречені на провал.