Журналист Юрий Бутусов присоединился к Нацгвардии — что стало причиной такого решения

Юрий Бутусов. Скриншот видео с YouTube-канала "Бутусов Плюс"

Журналист Юрий Бутусов, который является главным редактором издания "Цензор.НЕТ", мобилизовался. Мужчина присоединился к рядам Национальной Гвардии Украины.

Об этом он в среду, 21 мая, сообщил в эфире Свобода.Live.

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По словам Бутусова, в военном руководстве пока отсутствует четкая коммуникация. Это одна из причин, которые повлияли на его решение о мобилизации. Журналист отметил, что проблемы касательно управления боевыми действиями были не в Залужном и сейчас не в Сырском: проблема в отсутствии системы.

"Из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают, поэтому органы управления войной у нас неэффективны", — заявил Бутусов.

По его мнению, изменить систему органов управления войсками сейчас невозможно. Военно-политическое руководство принимает решения, думая не о стратегическом подходе, а о пиаре и рейтинге. Именно это приводит к проблемам в управлении и отсутствию порядка.

Комментируя свое решение о мобилизации в ряды Нацгвардии, Бутусов отметил, что война требует решений по существу.

"Если честно, я думаю, что решения могут быть на уровне воинских частей, которые эффективны, которые могут эффективно вести боевые действия", — заявил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение. Военный считает командование виновным в неадекватном руководстве и неоправданных потерях личного состава.

Также мы сообщали, что Ширшин прокомментировал свое заявление относительно угрожающей ситуации, в которой оказалось его подразделение во время выполнения боевых задач на Курщине. Комбат отметил, что бойцов неоднократно отправляли на задачи, которые были обречены на провал.