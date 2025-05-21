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Журналист Бутусов мобилизовался в НГУ — почему он так решил

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Дата публикации 21 мая 2025 23:49
Журналист Юрий Бутусов присоединился к Нацгвардии — что стало причиной такого решения
Юрий Бутусов. Скриншот видео с YouTube-канала "Бутусов Плюс"

Журналист Юрий Бутусов, который является главным редактором издания "Цензор.НЕТ", мобилизовался. Мужчина присоединился к рядам Национальной Гвардии Украины.

Об этом он в среду, 21 мая, сообщил в эфире Свобода.Live.

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Мобилизация журналиста в ряды НГУ

По словам Бутусова, в военном руководстве пока отсутствует четкая коммуникация. Это одна из причин, которые повлияли на его решение о мобилизации. Журналист отметил, что проблемы касательно управления боевыми действиями были не в Залужном и сейчас не в Сырском: проблема в отсутствии системы.

"Из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают, поэтому органы управления войной у нас неэффективны", — заявил Бутусов.

По его мнению, изменить систему органов управления войсками сейчас невозможно. Военно-политическое руководство принимает решения, думая не о стратегическом подходе, а о пиаре и рейтинге. Именно это приводит к проблемам в управлении и отсутствию порядка.

Комментируя свое решение о мобилизации в ряды Нацгвардии, Бутусов отметил, что война требует решений по существу.

"Если честно, я думаю, что решения могут быть на уровне воинских частей, которые эффективны, которые могут эффективно вести боевые действия", — заявил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение. Военный считает командование виновным в неадекватном руководстве и неоправданных потерях личного состава.

Также мы сообщали, что Ширшин прокомментировал свое заявление относительно угрожающей ситуации, в которой оказалось его подразделение во время выполнения боевых задач на Курщине. Комбат отметил, что бойцов неоднократно отправляли на задачи, которые были обречены на провал.

Юрий Бутусов Нацгвардия мобилизация военнослужащие НГУ
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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