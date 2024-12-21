Жорін заявив, що пріоритети цивільних українців змінилися

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Колишній командир полку "Азов" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що велика кількість цивільних віддалились від війни. За його словами їхні пріоритети зовсім в іншій площині.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у суботу, 21 грудня.

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Жорін пояснив, що мобілізація — це про правильно розставлені пріоритети. За його словами, найголовніше наразі — це війна.

"У мене є стійке відчуття, що велика кількість цивільних сьогодні сильно віддалились від війни, і їхні пріоритети лежать зовсім в іншій площині. 4% українців, які задонатили тисячу на ЗСУ та збір на майже півмільйона на столичну кавʼярню, тому підтвердження", — наголосив військовий.

Він зазначив, що заклади та бізнес повинні працювати, однак в умовах, коли фронт наближається щодня, а країна збирає на лікування поранених бійців — весь ресурс потрібно направляти туди.

"Бо там, куди доходить лінія бойового зіткнення — запевняю вас, не працюють вже жодні кавʼярні", — додав Жорін.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Жорін висловив думку, що українська армія ще не перейшла на сучасні формати, і детальніше пояснив свою позицію.

Раніше Жорін висловився про вплив корупції на армію. За його словами, такі дії демотивують військових.