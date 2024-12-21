Жорін заявив, що пріоритети цивільних українців змінилися

Жорін заявив, що цивільні українці віддалились від війни
Колишній командир полку "Азов" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що велика кількість цивільних віддалились від війни. За його словами їхні пріоритети зовсім в іншій площині.
Про це Максим Жорін написав у Telegram у суботу, 21 грудня.
Війна в Україні
Жорін пояснив, що мобілізація — це про правильно розставлені пріоритети. За його словами, найголовніше наразі — це війна.
"У мене є стійке відчуття, що велика кількість цивільних сьогодні сильно віддалились від війни, і їхні пріоритети лежать зовсім в іншій площині. 4% українців, які задонатили тисячу на ЗСУ та збір на майже півмільйона на столичну кавʼярню, тому підтвердження", — наголосив військовий.
Він зазначив, що заклади та бізнес повинні працювати, однак в умовах, коли фронт наближається щодня, а країна збирає на лікування поранених бійців — весь ресурс потрібно направляти туди.
"Бо там, куди доходить лінія бойового зіткнення — запевняю вас, не працюють вже жодні кавʼярні", — додав Жорін.
Нагадаємо, Жорін висловив думку, що українська армія ще не перейшла на сучасні формати, і детальніше пояснив свою позицію.
Раніше Жорін висловився про вплив корупції на армію. За його словами, такі дії демотивують військових.
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