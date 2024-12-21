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Жорин заявил, что гражданские украинцы отдалились от войны

21 декабря 2024 22:45
Аркадий Пастула - Редактор
Жорин заявил, что приоритеты гражданских украинцев изменились
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Аркадий Пастула - Редактор

Бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что многие гражданские отдалились от войны. По его словам, их приоритеты совсем в другой плоскости.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в субботу, 21 декабря.

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Жорин объяснил, что мобилизация — это правильно расставленные приоритеты. По его словам, самое главное сейчас — это война.

"У меня есть стойкое ощущение, что большое количество гражданских сегодня сильно отдалились от войны, и их приоритеты лежат совсем в другой плоскости. 4% украинцев, которые задонатили тысячу на ВСУ и сбор на почти полмиллиона на столичную кофейню, тому подтверждение", — подчеркнул военный.

Он отметил, что заведения и бизнес должны работать, однако в условиях, когда фронт приближается ежедневно, а страна собирает на лечение раненых бойцов — весь ресурс нужно направлять туда.

"Потому что там, куда доходит линия боевого столкновения — уверяю вас, не работают уже никакие кофейни", — добавил Жорин.

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Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, Жорин выразил мнение, что украинская армия еще не перешла на современные форматы и подробнее объяснил свою позицию.

Ранее Жорин высказался о влиянии коррупции на армию. По его словам, подобные действия демотивируют военных.

война украинцы Украина мобилизация Максим Жорин

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