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Екскомандир "Азова" Жорін висловився про вплив корупції на армію

12 грудня 2024 02:05
Чекарьова Марія - редактор
Ексочільник полку "Азов" Максим Жорін пояснив, як корупційні скандали впливають на військовослужбовців
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: УНІАН
Чекарьова Марія - редактор

У новинах щоденно з'являються корупційні скандали. Такі інциденти демотивують військових.

Про це в середу, 11 грудня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Думка військового щодо впливу корупції на армію

Екскомандир "Азова" зазначив, що військовим важко зрозуміти явище корупції, адже тоді, коли хтось ризикує своїм життям, здоров'ям, родиною, у країні кошти витрачають на будь-які речі, крадуть усе й на всіх рівнях.

"Корупція вже не тільки на умовній бруківці, мостах, а й в оборонному секторі. Наносить шкоду обороноздатності держави під час активної фази війни й сильно впливає на морально-психологічний стан українського війська, що максимально небезпечно в сьогоднішніх наших умовах", — наголосив військовий.

Також Жорін додав, що висвітлювати в новинах потрібно не лише корупцію, а й жорстку й показову відповідальність за неї. На його думку, покаранням за подібні порушення має бути не штраф, а виключно в'язниця з повною конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Максим Жорін вважає, що на розформуванні ТЦК та СП можуть наполягати лише люди, які нічого не тямлять в армійській системі. Він заявив, що проблема криється не у ТЦК та СП, а в корупції та ставленні людей до мобілізаційного процесу.

Раніше ексочільник полка "Азов" прокоментував чутки про можливу примусову мобілізацію жінок. За його словами, зараз про це навіть не йдеться, адже багато жінок готові служити добровільно.

корупція армія полк "Азов" військовослужбовці Максим Жорін

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