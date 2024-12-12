Экс-глава полка "Азов" Максим Жорин объяснил, как коррупционные скандалы влияют на военнослужащих

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: УНІАН

В новостях ежедневно возникают коррупционные скандалы. Такие инциденты демотивируют военных.

Об этом в среду, 11 декабря, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Мнение военного о влиянии коррупции на армию

Экс-командир "Азова" отметил, что военным трудно понять явление коррупции, ведь тогда, когда кто рискует своей жизнью, здоровьем, семьей, в стране средства тратят на любые вещи, воруют все и на всех уровнях.

"Коррупция уже не только на условной мостовой, мостах, но и в оборонном секторе. Наносит вред обороноспособности государства во время активной фазы войны и сильно влияет на морально-психологическое состояние украинской армии, что максимально опасно в сегодняшних наших условиях", — подчеркнул военный.

Также Жорин добавил, что освещать в новостях нужно не только коррупцию, но и жесткую и показательную ответственность за нее. По его мнению, наказанием за подобные нарушения должен быть не штраф, а исключительно тюрьма с полной конфискацией имущества.

Напомним, Максим Жорин считает, что на расформировании ТЦК и СП могут настаивать только люди, которые ничего не смыслят в армейской системе. Он заявил, что проблема кроется не в ТЦК и СП, а в коррупции и отношении людей к мобилизационному процессу.

Ранее экс-глава полка "Азов" прокомментировал слухи о возможной принудительной мобилизации женщин. По его словам, сейчас об этом даже не идет речь, ведь многие женщины готовы служить добровольно.