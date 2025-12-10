Відео
Головна Армія Жорін розкрив тактику росіян на ключових напрямках фронту

Жорін розкрив тактику росіян на ключових напрямках фронту

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 18:24
Війна в Україні — яка тактика росіян на ключових напрямках
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Солдати російської армії масово зазнають поранень на основних напрямках фронту. Зараз ворог частіше надсилає підкріплення своїм підрозділам на передній край.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ефірі День.LIVE 10 грудня. 

Читайте також:

Яка тактика росіян на фронті

Жорін розповів, що раніше російські підрозділи поповнювали цілими формуваннями, а зараз підкріплення надходять щотижня й одразу спрямовуються на передній край. Солдати пішки йдуть до лінії фронту по 10-15 кілометрів.

"Завозять поповнення, яке інколи навіть з того транспорту, на якому приїхали, завантажують і в пішому порядку одразу по 10-15 кілометрів вони йдуть до переднього краю. Сьогодні поповнення противника виглядає як нескінченний конвеєр поповнення на всі напрямки, які для них є найбільш пріоритетними. А це і Купʼянський, і Лиманський, і Покровський, і Запорізький", — поділився військовий.  

Він також зазначив, що втрати ворога настільки значні, що іншими способами тримати чисельність своїх підрозділів він вже не може. За словами Максима Жоріна, багато мобілізованих росіян йдуть прямо на смерть, оскільки їх вантажать, висаджують, ставлять задачу й одразу кидають уперед.

Нагадаємо, раніше військовий розповів, що ЗСУ вибивають росіян на Оріхівському напрямку. Росіяни регулярно проводять штурми, використовуючи погодні умови.

А 10 грудня Олександр Сирський розповів, що поблизу Покровська тривають запеклі бої. Українські підрозділи утримують північ міста. 

росіяни війна в Україні поранення фронт Максим Жорін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
