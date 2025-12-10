Видео
Главная Армия Жорин раскрыл тактику россиян на ключевых направлениях фронта

Жорин раскрыл тактику россиян на ключевых направлениях фронта

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:24
Война в Украине — какова тактика россиян на ключевых направлениях
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Солдаты российской армии массово получают ранения на основных направлениях фронта. Сейчас враг чаще присылает подкрепление своим подразделениям на передний край.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире День.LIVE 10 декабря.

Какова тактика россиян на фронте

Жорин рассказал, что ранее российские подразделения пополняли целыми формированиями, а сейчас подкрепления поступают еженедельно и сразу направляются на передний край. Солдаты пешком идут к линии фронта по 10-15 километров.

"Завозят пополнение, которое иногда даже с того транспорта, на котором приехали, загружают и в пешем порядке сразу по 10-15 километров они идут к переднему краю. Сегодня пополнение противника выглядит как бесконечный конвейер пополнения на все направления, которые для них являются наиболее приоритетными. А это и Купянское, и Лиманское, и Покровское, и Запорожское", — поделился военный.

Он также отметил, что потери врага настолько значительны, что другими способами держать численность своих подразделений он уже не может. По словам Максима Жорина, многие мобилизованные россияне идут прямо на смерть, поскольку их грузят, высаживают, ставят задачу и сразу бросают вперед.

Напомним, ранее военный рассказал, что ВСУ выбивают россиян на Ореховском направлении. Россияне регулярно проводят штурмы, используя погодные условия.

А 10 декабря Александр Сырский рассказал, что вблизи Покровска продолжаются ожесточенные бои. Украинские подразделения удерживают север города.

россияне война в Украине ранение фронт Максим Жорин
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
