Україна
Головна Армія Жорін пояснив, яка наразі ситуація на Купʼянському напрямку

Жорін пояснив, яка наразі ситуація на Купʼянському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:29
Оновлено: 17:29
Ситуація на Купʼянському напрямку фронту — Жорін розповів деталі
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що наразі на Купʼянському напрямку дуже складна ситуація. За його словами, поки вона розвивається не в бік України.

Про це Максим Жорін розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 16 жовтня.

Читайте також:

Ситуація на Купʼянському напрямку фронту

"На сьогоднішній день збільшується взагалі глибина ураження, якою може користуватися ворог, тобто ворог все далі може залітати дронами, завдавати удари, при чому робить це не тільки по військовій інфраструктурі або обʼєктах, або там транспорту, а й в тому числі і по цивільному, що призводить до ризиків серед цивільного населення", — зазначив Жорін.

За його словами, наразі вже на 50 км противник може залітати дронами та вражати будь-які обʼєкти. Жорін зауважив, що евакуація — це завжди неприємний процес, але до нього треба ставитися надзвичайно серйозно.

"Якщо ставитися несерйозно до цієї евакуації, може бути так, що потім ми пошкодуємо, і це буде або втрата людського життя, або ці ж самі діти опиняться в полоні російському", — каже він.

За його словами, це надзвичайно важливо та треба серйозно до цього ставитися. 

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу заявив, що немає такої зброї, яка змогла б швидко завершити війну.

Також Жорін розповідав про бої під Боровою Харківської області. За його словами, окупанти намагалися пройти до річки Оскіл.

війна Україна Харківська область окупанти Куп'янськ Максим Жорін
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
