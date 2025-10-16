Ситуация на Купянском направлении фронта — Жорин рассказал подробности

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что сейчас на Купянском направлении очень сложная ситуация. По его словам, пока она развивается не в сторону Украины.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 16 октября.

Ситуация на Купянском направлении фронта

"На сегодняшний день увеличивается вообще глубина поражения, которой может пользоваться враг, то есть враг все дальше может залетать дронами, наносить удары, причем делает это не только по военной инфраструктуре или объектам, или там транспорту, но и в том числе и по гражданскому, что приводит к рискам среди гражданского населения", — отметил Жорин.

По его словам, сейчас уже на 50 км противник может залетать дронами и поражать любые объекты. Жорин отметил, что эвакуация — это всегда неприятный процесс, но к нему надо относиться очень серьезно.

"Если относиться несерьезно к этой эвакуации, может быть так, что потом мы пожалеем, и это будет или потеря человеческой жизни, или эти же дети окажутся в плену российском", — говорит он.

По его словам, это очень важно и надо серьезно к этому относиться.

