Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Не остановят войны — Жорин резко высказался о ракетах Tomahawk

Не остановят войны — Жорин резко высказался о ракетах Tomahawk

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 14:54
Tomahawk для Украины — Жорин высказался о передаче ракет
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Не существует такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны. Для этого нужен комплекс мероприятий, среди которых, в частности стратегическое планирование во всем.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram 10 октября.

Реклама
Читайте также:

Ракеты Tomahawk для Украины

"Очередная иллюзия: Трамп передаст Томагавки — мы ударим ими по Москве, остановятся боевые действия, прекратятся обстрелы, война закончится", — написал Жорин.

По его словам, не существует такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны.

"Вижу, что мы в очередной раз надеемся на то, что кто-то что-то сделает или даст, и проблемы будут решены. Но последние три года четко показали — мы не в кино, это так не работает. Завершение войны может приблизить только комплекс мероприятий: стратегическое планирование во всем - не только на поле боя (хотя и с этим часто есть вопросы), ставка на технологичность и быструю адаптивность, минимизация коррупции по крайней мере в оборонке, мобилизационное состояние общества. И сюда же помощь партнеров, в том числе определенными видами вооружения", — пояснил военный.

Он отметил, что основным залогом успешного результата является ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. 

"Основным залогом успешного результата является ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. И принятие реальности — так, как было раньше, уже не будет, мы должны адаптироваться", — подчеркнул Жорин.

Ракети Tomahawk для України
Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что страны НАТО оплатят ракеты Tomahawk для Украины. Однако пока неизвестно, какое окончательное решение принял Дональд Трамп.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что поставки Tomahawk могут изменить ход войны. Он считает, что оружие может заставить россиян согласиться на переговоры.

оружие военная помощь ракеты война в Украине Максим Жорин
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации