Tomahawk для Украины — Жорин высказался о передаче ракет

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Не существует такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны. Для этого нужен комплекс мероприятий, среди которых, в частности стратегическое планирование во всем.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram 10 октября.

"Очередная иллюзия: Трамп передаст Томагавки — мы ударим ими по Москве, остановятся боевые действия, прекратятся обстрелы, война закончится", — написал Жорин.

По его словам, не существует такого оружия, которое быстро завершит войну в Украине или радикально изменит ход войны.

"Вижу, что мы в очередной раз надеемся на то, что кто-то что-то сделает или даст, и проблемы будут решены. Но последние три года четко показали — мы не в кино, это так не работает. Завершение войны может приблизить только комплекс мероприятий: стратегическое планирование во всем - не только на поле боя (хотя и с этим часто есть вопросы), ставка на технологичность и быструю адаптивность, минимизация коррупции по крайней мере в оборонке, мобилизационное состояние общества. И сюда же помощь партнеров, в том числе определенными видами вооружения", — пояснил военный.

Он отметил, что основным залогом успешного результата является ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения.

"Основным залогом успешного результата является ежедневная работа, а не сказочные мгновенные решения. И принятие реальности — так, как было раньше, уже не будет, мы должны адаптироваться", — подчеркнул Жорин.

Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что страны НАТО оплатят ракеты Tomahawk для Украины. Однако пока неизвестно, какое окончательное решение принял Дональд Трамп.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что поставки Tomahawk могут изменить ход войны. Он считает, что оружие может заставить россиян согласиться на переговоры.