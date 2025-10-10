Відео
Не зупинять війни — Жорін різко висловився про ракети Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:54
Tomahawk для України — Жорін висловився про передачу ракет
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Не існує такої зброї, яка швидко завершить війну в Україні чи радикально змінить хід війни. Для цього потрібний комплекс заходів, серед яких, зокрема стратегічне планування в усьому.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram 10 жовтня.

Читайте також:

Ракети Tomahawk для України

"Чергова ілюзія: Трамп передасть Томагавки — ми вдаримо ними по Москві, зупиняться бойові дії, припиняться обстріли, війна закінчиться", — написав Жорін.

За його словами, не існує такої зброї, яка швидко завершить війну в Україні чи радикально змінить хід війни. 

"Бачу, що ми вчергове сподіваємось на те, що хтось щось зробить чи дасть, і проблеми будуть вирішені. Але останні три роки чітко показали — ми не в кіно, це так не працює. Завершення війни може наблизити лише комплекс заходів: стратегічне планування в усьому — не тільки на полі бою (хоча і з цим часто є питання), ставка на технологічність та швидку адаптивність, мінімізація корупції принаймні в оборонці, мобілізаційний стан суспільства. І сюди ж допомога партнерів, в тому числі певними видами озброєння", — пояснив військовий. 

Він наголосив, що основною запорукою успішного результату є щоденна робота, а не казкові миттєві рішення. 

"Основною запорукою успішного результату є щоденна робота, а не казкові миттєві рішення. І прийняття реальності — так, як було раніше, вже не буде, маємо адаптуватись", — наголосив Жорін.

Ракети Tomahawk для України
Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що країни НАТО оплатять ракети Tomahawk для України. Проте наразі невідомо, яке остаточне рішення ухвалив Дональд Трамп. 

Водночас Володимир Зеленський заявив, що поставки Tomahawk можуть змінити хід війни. Він вважає, що зброя може змусити росіян погодитися на переговори.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
