Бои вблизи Боровой на Харьковщине — подробности от Жорина

Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Третий армейский корпус продолжает выполнять боевые задачи, обороняя Боровую на Харьковщине. Враг пытался продвинуться на этом направлении, но значительных успехов не имеет.

Об этом в интервью Громадському радио сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Что известно о боях под Боровой

"Когда мы начали формироваться в корпус, противник начал реализовывать наступление на этом направлении. Это наступление начало происходить как раз на наших флангах: напротив нас и тогда стояли и сейчас стоят три российские армии: 22-я, 25-я и танковая еще одна", — отметил Жорин.

По его словам, россияне пытались пройти к реке Оскол. План у врага был прост: зажать защитников Украины по флангам, подойти к реке и обрезать по руслу реки населенный пункт Боровая.

"Мы остановили это наступление. По состоянию на сегодня даже часть тех территорий, которые были потеряны, уже вернули. Где-то мы лес забрали, где-то населенный пункт забрали и сейчас тоже продолжаем давить, хотя нельзя сказать, что враг перестал давить", — рассказал представитель Третьего армейского корпуса.

Также он добавил, что никаких существенных успехов россияне не получили. У них есть желание продвигаться дальше, им дали приказ продвигаться к реке, но сил для реализации этих намерений нет.

