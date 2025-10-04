Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Враг пытается наступать — Жорин о боях возле Боровой

Враг пытается наступать — Жорин о боях возле Боровой

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 00:27
Бои вблизи Боровой на Харьковщине — подробности от Жорина
Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Третий армейский корпус продолжает выполнять боевые задачи, обороняя Боровую на Харьковщине. Враг пытался продвинуться на этом направлении, но значительных успехов не имеет.

Об этом в интервью Громадському радио сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Реклама
Читайте также:

Что известно о боях под Боровой

"Когда мы начали формироваться в корпус, противник начал реализовывать наступление на этом направлении. Это наступление начало происходить как раз на наших флангах: напротив нас и тогда стояли и сейчас стоят три российские армии: 22-я, 25-я и танковая еще одна", — отметил Жорин.

По его словам, россияне пытались пройти к реке Оскол. План у врага был прост: зажать защитников Украины по флангам, подойти к реке и обрезать по руслу реки населенный пункт Боровая.

"Мы остановили это наступление. По состоянию на сегодня даже часть тех территорий, которые были потеряны, уже вернули. Где-то мы лес забрали, где-то населенный пункт забрали и сейчас тоже продолжаем давить, хотя нельзя сказать, что враг перестал давить", — рассказал представитель Третьего армейского корпуса.

Также он добавил, что никаких существенных успехов россияне не получили. У них есть желание продвигаться дальше, им дали приказ продвигаться к реке, но сил для реализации этих намерений нет.

Напомним, Жорин сообщил, готовятся ли украинцы к контрнаступлению на Крым. По его мнению, Украина к таким масштабным операциям пока не готова.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса высказался относительно разрешения мужчинам в возрасте 18–22 лет выезжать за границу. Подполковник ВСУ считает, что вместо обсуждения этой темы лучше сосредоточиться на мотивации граждан.

Харьковская область война в Украине фронт Максим Жорин ситуация на фронте
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации