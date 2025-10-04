Бої поблизу Борової на Харківщині — подробиці від Жоріна

Максим Жорін. Фото: кадр із відео

Третій армійський корпус продовжує виконувати бойові завдання, обороняючи Борову на Харківщині. Ворог намагався просунутися на цьому напрямку, але значних успіхів не має.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо повідомив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Що відомо про бої під Боровою

"Коли ми почали формуватися в корпус, противник почав реалізовувати наступ на цьому напрямку. Цей наступ почав відбуватися якраз на наших флангах: навпроти нас і тоді стояли й зараз стоять три російські армії: 22-а, 25-а і танкова ще одна", — зазначив Жорін.

За його словами, росіяни намагалися пройти до річки Оскіл. План у ворога був простий: затиснути захисників України по флангах, підійти до річки й обрізати за руслом ріки населений пункт Борова.

"Ми зупинили цей наступ. Станом на сьогодні навіть частину тих територій, які були втрачені, уже повернули. Десь ми ліс забрали, десь населений пункт забрали й зараз теж продовжуємо тиснути, хоча не можна сказати, що ворог перестав тиснути", — розповів представник Третього армійського корпусу.

Також він додав, що жодних суттєвих успіхів росіяни не здобули. У них є бажання просуватися далі, їм дали наказ просуватися до річки, але сил для реалізації цих намірів немає.

Нагадаємо, Жорін повідомив, чи готуються українці до контрнаступу на Крим. На його думку, Україна до таких масштабних операцій наразі не готова.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу висловився щодо дозволу чоловікам віком 18–22 років виїжджати за кордон. Підполковник ЗСУ вважає, що замість обговорення цієї теми краще зосередитися на мотивації громадян.