ГУР перехопило розмову з регіонів РФ, де росіяни скаржаться на москвичів

Мешканці Бєлгорода. Ілюстративне фото: Reuters

Співробітники Головного Управління розвідки Міністерства оборони України перехопили чергову телефонну розмову росіян. Вони говорили про те, що мешканці Москви не звикли до війни та після атаки на російську столицю в новинах йдеться лише про це.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 2 квітня.

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Перехоплення розмови росіян

У розмові жителька Бєлгородської області скаржиться на байдужість мешканців Москви до проблем регіонів, коли ті потрапляють під атаки.

"Я ось на кухні ввімкнула телевізор, ну що, блін, зла не вистачає! Одна Москва і все! Москва і пох*й їм на всіх, прилетіло, залетіло... Вже три роки у нас все літає, зате всі знають Москву. І президенту сказали, доповіли, а що діється в Курську, Бєлгородській області — пох*й усім!" — скаржиться росіянка.

Вона зазначила, що "нарешті Скабєєва показала Курськ", та наголосила, що москвичі мають думати й про інших росіян.

"Чому ж ви там живете, а ми три роки ні діти не навчаються, ні спокою, на вулицю вийти не можна. А тепер на Москву прилетіло, о господи, біда, проблема!" — сказала жінка.

За її словами, в мешканців погіршилося здоров'я, а в самій області проблеми зі світлом та водою.

"Нехай їх привезуть сюди, в Шебекине, Грайворон, Красну Яру, Суджу, і тоді ми подивимося, що вони скажуть. У нас люди вже всі хворі, діти хворі, нервові. Тільки увімкнули світло, а в людей досі світла немає і зв'язку. Воду нам щойно дали", — додала росіянка.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило перехоплення, в якому росіяни скаржаться, що дрони не бомблять Кремль.

Також в одній із зафіксованих телефонних розмов росіяни казали, що українські FPV-дрони перешкоджають окупантам на Куп'янському напрямку.