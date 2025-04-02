ГУР перехватило разговор из регионов РФ, где россияне жалуются на москвичей

Жители Белгорода. Иллюстративное фото: Reuters

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины перехватили очередной телефонный разговор россиян. Они говорили о том, что жители Москвы не привыкли к войне и после атаки на российскую столицу в новостях говорится только об этом.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 2 апреля.

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Перехват разговора россиян

В разговоре жительница Белгородской области жалуется на равнодушие жителей Москвы к проблемам регионов, когда те попадают под атаки.

"Я вот на кухне включила телевизор, ну что, блин, зла не хватает! Одна Москва и все! Москва и пох*й им на всех, прилетело, залетело... Уже три года у нас все летает, зато все знают Москву. И президенту сказали, доложили, а что творится в Курске, Белгородской области — пох*й всем!" — жалуется россиянка.

Она отметила, что "наконец Скабеева показала Курск", и подчеркнула, что москвичи должны думать и о других россиянах.

"Почему же вы там живете, а мы три года ни дети не учатся, ни покоя, на улицу выйти нельзя. А теперь на Москву прилетело, о господи, беда, проблема!" — сказала женщина.

По ее словам, у жителей ухудшилось здоровье, а в самой области проблемы со светом и водой.

"Пусть их привезут сюда в Шебекино, Грайворон, Красную Яру, Суджу, и тогда мы посмотрим, что они скажут. У нас люди уже все больные, дети больные, нервные. Только включили свет, а у людей до сих пор света нет и связи. Воду нам только что дали", — добавила россиянка.

Скриншот поста ГУР

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехват, в котором россияне жалуются, что дроны не бомбят Кремль.

Также в одном из зафиксированных телефонных разговоров россияне говорили, что украинские FPV-дроны препятствуют оккупантам на Купянском направлении.